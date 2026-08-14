Після знищення складів "Сільпо" та Novus: 30-40% логістики ритейлу можна швидко відновити

Після знищення розподільчих центрів великих столичних ритейлерів держава шукає резервні приміщення для зберігання товарів, щоб замінити втрачені логістичні потужності. Близько 30-40% обсягів можна перелокувати або відновити достатньо швидко.

Як повідомляє Delo.ua, про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час зустрічі з журналістами.

"Дефіциту продовольства в Україні немає. Є тимчасові збої логістичних шляхів", - наголосив Висоцький.

Наразі уряд проводить ціновий моніторинг і попередньо не бачить різких перепадів цін, зокрема в Києві.

Уряд шукає резервні складські площі

Держава працює над тим, щоб усі можливі доступні резервні місця для зберігання були надані та виділені для заміни знищених розподільчих центрів.

"Це в цілому може нести певні додаткові витрати, але це точно не такі витрати, які можуть говорити про зміну ціни на десятки відсотків. Такого також на сьогодні немає і в цілому не буде", - зазначив міністр.

Йдеться, зокрема, про приміщення, які перебувають у державній або комунальній власності. Уряд активно працює над їх пошуком безпосередньо з ритейлерами.

Частину товарів можуть возити "з коліс"

Один з варіантів компенсації втрачених складських потужностей може стати логістика безпосередньо з транспорту, без тривалого зберігання товарів у розподільчих центрах, сказав Висоцький.

"Розглядається можливість логістики з коліс, як відбувається на сьогодні з паливом", - розповів він.

Така модель може спричинити певні додаткові витрати, однак Висоцький знову наголосив: "мова не йде про десятки відсотків".

Наразі близько 30-40% втрачених логістичних обсягів можна відносно швидко перелокувати або відновити, заявив міністр.

Загалом втрати складських площ за весь період повномасштабної війни оцінюються у понад 950 тис. кв. м, що становить близько 20% від загального довоєнного фонду країни.

"Зрозуміло, що такі об'єми зробити швидко в повному обсязі дуже складно. Однозначно, що певний об'єм перейде все ж таки на постачання з коліс з урахуванням всіх обставин", - зазначив Висоцький.

Удар по складах

У ніч проти 5 серпня російська атака уразила десять складських об’єктів Київського регіону загальною площею близько 100 тис. кв. м.

Так, пошкоджень зазнали складські потужності Novus. У компанії повідомили про масштабні руйнування та повну зупинку роботи об’єкта.

Також пожежі виникли на двох розподільчих центрах Fozzy Group, яка розвиває мережу "Сільпо"; компанія повідомила про загибель шістьох працівників.

Попри російські атаки на склади та логістичну інфраструктуру, українцям не варто очікувати масового дефіциту товарів. Експерти прогнозують лише можливе тимчасове зникнення окремих брендів і незначне подорожчання деяких товарів через логістику, але без істотного впливу на ринок.