Понад 950 тис. кв. м. знищених складів внаслідок дій РФ: дефіцит площ може підняти вартість оренди

Внаслідок повномасштабної війни в Україні зруйновано або пошкоджено понад 1-1,5 млн кв. м торговельної нерухомості. Найбільших втрат зазнали східні та південні регіони, а також Київщина. Водночас складська нерухомість залишається найбільш дефіцитним сегментом комерційного ринку: загальні втрати складських площ за період повномасштабної війни оцінюються у понад 950 тис. кв. м. За наданими оцінками, сукупні фінансові збитки лише логістичного сектору перевищили $1,5 млрд.

Про це Delo.ua повідомила директор компанії UTG Євгенія Локтіонова у відповідь на запит.

Найбільше торговельної нерухомості втрачено на сході та півдні

Найбільший обсяг фізичного знищення торговельних площ припав на східні та південні регіони України. Серед міст, які зазнали найбільших втрат, – Маріуполь, Харків, Херсон, Запоріжжя та Миколаїв.

Харківщина, Запорізька, Миколаївська та Донецька області зазнали масштабних руйнувань через постійні обстріли та окупацію окремих територій.

На Київщині значні пошкодження торговельної нерухомості припали на перші місяці повномасштабного вторгнення. Частина торговельних центрів у Києві та області зазнала руйнувань, однак більшість пошкоджених об'єктів згодом була відновлена.

Західні області – Львівська, Тернопільська, Закарпатська та Івано-Франківська – зазнали мінімальних руйнувань. Водночас вони отримали статус нових бізнес-хабів, куди після початку повномасштабної війни перемістилася частина бізнесу та логістичних операцій.

Київський регіон – лідер за втратами складських площ

Найбільший обсяг знищених і пошкоджених складських площ припав на Київський регіон.

У перші місяці війни в Бучанському, Броварському та Вишгородському районах було знищено або критично пошкоджено близько 650 тис. кв. м якісних складів класів А та В.

Ще понад 300 тис. кв. м складських площ було втрачено у східних і південних регіонах, зокрема на Харківщині, Одещині, Миколаївщині та в Запорізькій області.

Причиною стали ракетні удари по логістичних хабах великих ритейлерів і поштових операторів. Серед пошкоджених та знищених об'єктів – складська інфраструктура "Нової пошти", Rozetka та інших компаній.

Загалом втрати складських площ за весь період повномасштабної війни оцінюються у понад 950 тис. кв. м, що становить близько 20% від загального довоєнного фонду країни.

2022-2023 роки: ринок зіткнувся з дефіцитом

Перші два роки повномасштабної війни стали періодом різкого скорочення пропозиції складської нерухомості.

Будівництво нових об'єктів було зупинене або суттєво уповільнене через бойові дії, гуманітарну кризу та невизначеність. Одночасно ритейлери були змушені переміщувати товарні залишки до західних регіонів України.

Проблемою стало те, що на заході країни до війни не існувало достатньої кількості готової складської інфраструктури, здатної швидко прийняти такі обсяги товарів та логістичних операцій.

У результаті попит на складські площі суттєво перевищив доступну пропозицію.

2024-2025 роки: початок активного відновлення

У 2024-2025 роках ситуація почала змінюватися. На ринку активізувалося будівництво нових складських об'єктів та відновлення пошкодженої інфраструктури.

2025 рік став рекордним за введенням нової складської нерухомості за весь період повномасштабної війни. Ринок поповнився приблизно 216 тис. кв. м нових площ.

Основна частина нових об'єктів з'являлася у Київському регіоні та Львівській області. Серед них – масштабні логістичні комплекси мережі "Аврора" та нові черги індустріальних парків "М10".

Таким чином, девелопери почали поступово реагувати на структурний дефіцит складської нерухомості, сформований після 2022 року.

2026 рік: дефіцит залишається головною проблемою

Станом на серпень 2026 року складська нерухомість залишається найбільш дефіцитним, стійким та інвестиційно привабливим сегментом комерційної нерухомості України.

За даними експертів UTG, нові руйнування у 2026 році оцінюються як поодинокі. Водночас це не вирішує проблему дефіциту: попит з боку e-commerce, продуктового ритейлу та військової логістики значно випереджає пропозицію.

У результаті складська нерухомість залишається одним із ключових сегментів для інвестицій. Основний попит концентрується в регіонах із розвиненою транспортною інфраструктурою та найбільшою концентрацією бізнесу.

Війна водночас змінила географію комерційної нерухомості України. Якщо східні та південні області стали основними зонами фізичних втрат, то західні регіони отримали нову роль бізнес- і логістичних хабів. Київський регіон, попри масштабні руйнування, залишається одним із головних центрів відновлення та нового складського будівництва.

Нагадаємо, Міністерство економіки України готує масштабні зміни до урядової програми підтримки бізнесу, який зазнав втрат або працює під загрозою через воєнні дії. Компенсацію премій збільшать до 5 млн грн, а захист поширять на агротехніку та орендовані склади.