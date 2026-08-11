Вперше за сім років: Apashe повертається до Києва з великим шоу

Бельгійсько-канадський продюсер Apashe повертається до Києва з першим за сім років виступом. 28 серпня артист зіграє на SALATPARTY у Blockbuster Mall. Частину свого гонорару Apashe разом із командою передасть благодійному фонду "Діти Героїв".

Apashe відомий власним музичним стилем, який називає majestic: у його треках класичні оркестрові партії поєднуються з потужною електронною bass-музикою.

Його композиції звучать у кіно, серіалах, трейлерах та рекламних кампаніях світових брендів. Зокрема, трек "Battle Royale" використовували у трейлерах до "Джона Віка 2" та "Kingsman", а музика артиста звучала в серіалі The Boys. Композиції Apashe також використовували Apple, Adidas та модний дім Yves Saint Laurent.

На SALATPARTY артист представить повноцінне аудіовізуальне шоу. На гостей чекатимуть масштабна сцена, потужний звук і світло, а візуальну частину на екранах створить eduard_ov.

"Київ, я нарешті повертаюся – і не для зйомок кліпу чи документалки, а щоб зіграти шоу. Ви знаєте, як сильно я люблю це місто та його людей. Я щасливий бути тут знову", – говорить Apashe.

Концерт відбудеться в межах SALATPARTY у Blockbuster Mall. Разом з Apashe на сцену вийдуть резиденти серії Raft Tone, eduard_ov та LPCHK, які відкриють вечір.

Від Брюсселя до найбільших фестивалів світу

Apashe (John De Buck) виріс у Брюсселі, а професійно займатися музикою почав після переїзду до Монреаля. Сьогодні він виступає на великих міжнародних фестивалях і майданчиках та відомий експериментами на перетині класичної й електронної музики.

Для роботи над альбомом Renaissance, який вийшов у 2020 році, артист залучив 69 музикантів Празького симфонічного оркестру. Наступний альбом – Antagonist – Apashe випустив у 2023 році вже на власному лейблі Majestic Collective.

Україна посідає окреме місце у творчості артиста. До початку повномасштабного вторгнення Apashe тричі виступав тут. У 2025 році він знову приїхав до Києва та провів у місті десять днів, працюючи над кліпом, документальними матеріалами й новою музикою разом з українськими артистами.

Результатом цієї роботи, зокрема, стала композиція "Kyiv", записана разом з Аліною Паш. В її основу лягла давня українська веснянка. Для запису в Києві спеціально зібрали хор фольклористок, а вокал доповнив камерний оркестр. Композиція увійшла до мініальбому Hymns of Resilience.

10 років SALATPARTY

Серія електронних заходів SALATPARTY цього року відзначає десятиріччя. За цей час проєкт виріс із камерних вечірок для своєї аудиторії в один з найбільших майданчиків bass-подій в Україні.

Команда SALATPARTY привозила до Києва Rudimental, Borgore, Merk & Kremont, What So Not та інших міжнародних артистів, а також організовувала власні шоукейси на Atlas Weekend, White Nights та в Eurovision Village.

Подія відбудеться у Blockbuster Mall на проспекті Степана Бандери, 36. Одним із ключових критеріїв вибору локації стала безпека: у комплексі розташоване одне з найбільших сертифікованих укриттів в Україні.

Частину гонорару Apashe разом із командою SALATPARTY передасть благодійному фонду "Діти Героїв", який підтримує дітей, що втратили батьків унаслідок війни.

Дата: 28 серпня 2026 року

Початок: 16:00

Місце: ТРЦ Blockbuster Mall, проспект Степана Бандери, 36, Київ

Квитки за посиланням.

Вартість: від 1390 грн. Кількість квитків обмежена, вартість зростатиме з кожною наступною фазою продажу.

Instagram: @salat.party