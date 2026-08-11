Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,83

+0,07

EUR

51,78

+0,17

Готівковий курс:

USD

44,92

44,83

EUR

51,92

51,75

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Тип
Партнерський матеріал
Категорія
Новини
Дата публікації

Вперше за сім років: Apashe повертається до Києва з великим шоу

Бельгійсько-канадський продюсер Apashe повертається до Києва з першим за сім років виступом
Бельгійсько-канадський продюсер Apashe повертається до Києва з першим за сім років виступом. Фото надане пресслужбою продюсера

Бельгійсько-канадський продюсер Apashe повертається до Києва з першим за сім років виступом. 28 серпня артист зіграє на SALATPARTY у Blockbuster Mall. Частину свого гонорару Apashe разом із командою передасть благодійному фонду "Діти Героїв".

Apashe відомий власним музичним стилем, який називає majestic: у його треках класичні оркестрові партії поєднуються з потужною електронною bass-музикою. 

Його композиції звучать у кіно, серіалах, трейлерах та рекламних кампаніях світових брендів. Зокрема, трек "Battle Royale" використовували у трейлерах до "Джона Віка 2" та "Kingsman", а музика артиста звучала в серіалі The Boys. Композиції Apashe також використовували Apple, Adidas та модний дім Yves Saint Laurent.

На SALATPARTY артист представить повноцінне аудіовізуальне шоу. На гостей чекатимуть масштабна сцена, потужний звук і світло, а візуальну частину на екранах створить eduard_ov.

"Київ, я нарешті повертаюся – і не для зйомок кліпу чи документалки, а щоб зіграти шоу. Ви знаєте, як сильно я люблю це місто та його людей. Я щасливий бути тут знову", – говорить Apashe.

Концерт відбудеться в межах SALATPARTY у Blockbuster Mall. Разом з Apashe на сцену вийдуть резиденти серії Raft Tone, eduard_ov та LPCHK, які відкриють вечір.

Фото 2 — Вперше за сім років: Apashe повертається до Києва з великим шоу

Від Брюсселя до найбільших фестивалів світу

Apashe (John De Buck) виріс у Брюсселі, а професійно займатися музикою почав після переїзду до Монреаля. Сьогодні він виступає на великих міжнародних фестивалях і майданчиках та відомий експериментами на перетині класичної й електронної музики.

Для роботи над альбомом Renaissance, який вийшов у 2020 році, артист залучив 69 музикантів Празького симфонічного оркестру. Наступний альбом – Antagonist – Apashe випустив у 2023 році вже на власному лейблі Majestic Collective.

Україна посідає окреме місце у творчості артиста. До початку повномасштабного вторгнення Apashe тричі виступав тут. У 2025 році він знову приїхав до Києва та провів у місті десять днів, працюючи над кліпом, документальними матеріалами й новою музикою разом з українськими артистами.

Результатом цієї роботи, зокрема, стала композиція "Kyiv", записана разом з Аліною Паш. В її основу лягла давня українська веснянка. Для запису в Києві спеціально зібрали хор фольклористок, а вокал доповнив камерний оркестр. Композиція увійшла до мініальбому Hymns of Resilience.

Фото 3 — Вперше за сім років: Apashe повертається до Києва з великим шоу

10 років SALATPARTY

Серія електронних заходів SALATPARTY цього року відзначає десятиріччя. За цей час проєкт виріс із камерних вечірок для своєї аудиторії в один з найбільших майданчиків bass-подій в Україні.

Команда SALATPARTY привозила до Києва Rudimental, Borgore, Merk & Kremont, What So Not та інших міжнародних артистів, а також організовувала власні шоукейси на Atlas Weekend, White Nights та в Eurovision Village.

Подія відбудеться у Blockbuster Mall на проспекті Степана Бандери, 36. Одним із ключових критеріїв вибору локації стала безпека: у комплексі розташоване одне з найбільших сертифікованих укриттів в Україні.

Частину гонорару Apashe разом із командою SALATPARTY передасть благодійному фонду "Діти Героїв", який підтримує дітей, що втратили батьків унаслідок війни.

Дата: 28 серпня 2026 року
Початок: 16:00
Місце: ТРЦ Blockbuster Mall, проспект Степана Бандери, 36, Київ
Квитки за посиланням.
Вартість: від 1390 грн. Кількість квитків обмежена, вартість зростатиме з кожною наступною фазою продажу.
Instagram: @salat.party

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності