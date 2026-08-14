После уничтожения складов "Сільпо" и Novus: 30-40% логистики ритейла можно быстро восстановить

После уничтожения распределительных центров крупных столичных ритейлеров государство ищет резервные помещения для хранения товаров, чтобы заменить утраченные логистические мощности. Около 30-40% объемов можно перелокивать или восстановить достаточно быстро.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время встречи с журналистами.

"Дефицита продовольствия в Украине нет. Есть временные сбои логистических путей", - подчеркнул Высоцкий.

Пока правительство проводит ценовой мониторинг и предварительно не видит резких перепадов цен, в частности в Киеве.

Правительство ищет резервные складские площади

Государство работает над тем, чтобы все возможные резервные места для хранения были предоставлены и выделены для замены уничтоженных распределительных центров.

" Это в целом может нести определенные дополнительные расходы, но это точно не такие расходы, которые могут говорить об изменении цены на десятки процентов. Такого также сегодня нет и в целом не будет", - отметил министр.

Речь идет, в частности, о помещениях, которые находятся в государственной или коммунальной собственности. Правительство активно работает над их поиском напрямую с ритейлерами.

Часть товаров могут возить "из колес"

Один из вариантов компенсации утраченных складских мощностей может стать логистика непосредственно по транспорту, без длительного хранения товаров в распределительных центрах, сказал Высоцкий.

"Рассматривается возможность логистики с колес, как происходит сегодня с топливом", - рассказал он.

Такая модель может привести к определенным дополнительным затратам, однако Высоцкий снова подчеркнул: "речь не идет о десятках процентов".

В настоящее время около 30-40% утраченных логистических объемов можно относительно быстро перелокивать или восстановить, заявил министр.

В целом потери складских площадей за весь период полномасштабной войны оцениваются более чем в 950 тыс. кв. м, что составляет около 20% общего довоенного фонда страны.

"Понятно, что такие объемы сделать быстро в полном объеме очень сложно. Однозначно, что определенный объем перейдет все-таки на поставки из колес с учетом всех обстоятельств", - отметил Высоцкий.

Удар по слогам

В ночь на 5 августа российская атака поразила десять складских объектов Киевского региона общей площадью около 100 тыс. кв. м.

Так, повреждения получили складские мощности Novus. В компании сообщили о масштабных разрушениях и полной остановке работы объекта.

Также пожары возникли на двух распределительных центрах Fozzy Group, развивающей сеть "Сільпо"; компания сообщила о гибели шести работников.

Несмотря на российские атаки на склады и логистическую инфраструктуру, украинцам не следует ожидать массового дефицита товаров. Эксперты прогнозируют лишь возможное временное исчезновение отдельных брендов и незначительное удорожание некоторых товаров из-за логистики, но без существенного влияния на рынок.