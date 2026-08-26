Дефицит курятины и яиц в Украине после ударов по складам: птицеводы выступили против новых требований ритейла

Дефицита мяса птицы и яиц в Украине нет, а сокращение ассортимента этой продукции в отдельных торговых сетях и регионах связано исключительно с ракетными ударами по распределительным центрам. При этом производители выступают против перевода военных убытков ритейла на поставщиков.

Как пишет Delo.ua, об этом заявляет ассоциация "Союз птицеводов Украины".

Поставщики не могут доставлять свою продукцию

Там напомнили, что сегодня разрушена система поставок продуктов питания в сети, которая эффективно действовала на протяжении многих лет. Поставщики доставляли свою продукцию крупными партиями в распределительные центры, откуда уже меньшими партиями товар развозился до конечных точек реализации.

Из-за повреждения или уничтожения распределительных центров поставщики не могут доставлять свою продукцию к ним, что приводит к задержкам поставки и временному сокращению ассортимента в отдельных сетях и регионах страны.

Новые требования ритейла

В настоящее время сети предлагают перестроить логистику поставок мяса птицы и яиц непосредственно в самые супермаркеты, минуя распределительные центры, однако такой подход не приемлем для многих поставщиков, не имеющих собственной логистики для доставки товара в розничные точки, которых сотни по Украине, считают в профильной ассоциации.

Ведь для этого производителям необходимо увеличивать парк собственного транспорта для своевременной доставки товара (нарушение сроков штрафуется сетями), необходимы водители, которых сейчас дефицит и еще нужно их забронировать для нормальной работы, увеличивается нагрузка на бухгалтерию из-за роста документооборота, задержки с выгрузкой большого количества товара в разных точках, где не всегда есть техническая и физическая. логистику.

Это требует дополнительных финансовых вложений, которых производители не могут себе позволить в условиях дефицита оборотных средств и военных рисков.

"При этом, на наш взгляд, достаточно не логичным и вызывающим возмущение в это время, является предложение (а лучше, наверное, "требование") части сетей к поставщикам продукции птицеводства по распределению рисков имущественных последствий случайного уничтожения, повреждения или потери нереализованного товара на распределительных центрах, магазинах или в пути к ним", - сказал он.

Там добавляют, что есть сети, предлагающие полностью все 100% потерь от уничтоженного товара в результате военных действий переводить на поставщика, некоторые – 50 на 50%. Параллельно, как уже отмечалось, поставщикам относится условие дальнейшего сотрудничества обеспечения прямых поставок продукции непосредственно к конечным точкам реализации, а также остаются действовать другие условия договоров, в частности, касающиеся штрафов за недопоставки, выплат ретробонусов, других маркетинговых платежей и длительных сроков расчетов.

"Считаем, что требования ритейла по компенсации их убытков вследствие военных действий за счет поставщиков недопустимы. Производители также теряют производственные мощности, складские помещения, транспорт, все находятся в одинаковых условиях военных рисков", - подчеркнули в ассоциации.

Отказ поставщиков принимать новые условия ритейла может привести к снижению конкуренции, сокращению ассортимента и производству, что в конечном итоге вызовет рост цен для потребителей.

"Производители продукции птицеводства готовы стабильно и бесперебойно обеспечивать внутренний рынок социально значимыми товарами в необходимых объемах, однако участники рынка не должны подвергаться давлению и шантажу, а выстраивать партнерские отношения в этих сложных условиях, обеспечивая продовольственную безопасность и доступность продуктов питания для украинцев".

Какие логистические объекты уничтожила и повредила Россия

Серия массированных вражеских атак на Киев и Киевскую область нанесла масштабные разрушения логистической инфраструктуре региона и нанесла существенный ущерб для ритейлеров, дистрибьюторов и почтовых операторов.

Один из последних ударов произошел в ночь на 20 августа: российские войска поразили складское помещение в Борисполе, где хранилась часть товарных запасов сети супермаркетов Varus .

Однако самой масштабной по охвату стала атака в ночь на 5 августа — тогда обстрелы поразили сразу десять складских объектов Киевщины.

В частности, во время этого удара уничтожены две площадки сети "Эпицентр ", складской комплекс Novus. Под ракетный удар попали склады компании Розетка в Броварах. Соучредитель Владислав Чечеткин оценил ущерб в миллиарды гривен.

Пожары на двух распределительных центрах Fozzy Group ("Сильпо") унесли жизни шестерых сотрудников.

Как заявлял, министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий после уничтожения распределительных центров крупных столичных ритейлеров государство ищет резервные помещения для хранения товаров, чтобы заменить потерянные логистические мощности. Около 30-40% объемов можно перелокивать или восстановить достаточно быстро.