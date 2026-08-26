Схема на 80 млн грн: СБУ затримала ділків, які наживалися на ліках для ЗСУ

Військова контррозвідка Служби безпеки України ліквідувала масштабну схему постачання лікарських засобів до медичних закладів, зокрема для потреб Сил оборони, за штучно завищеними цінами. За даними слідства, оборудка завдала державному бюджету збитків на понад 80 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення СБУ.

У результаті комплексних заходів у Київській, Львівській та Дніпропетровській областях правоохоронці затримали чотирьох представників комерційних структур.

Зловмисники скуповували препарати у виробників та імпортерів, після чого перепродували їх бюджетним медустановам із суттєвим перевищенням дозволеної державою 10-відсоткової граничної надбавки.

Насамперед йдеться про критично важливі медзасоби для анестезіології, реанімації, інтенсивної терапії та лікування складних інфекцій.

Крім того, зафіксовано використання фігурантами афілійованих підприємств для формування штучного податкового кредиту з подальшим виведенням та обготівковуванням коштів.

Під час 16 обшуків за місцями проживання та в офісах учасників схеми вилучено документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, печатки й електронні носії із доказами протиправної діяльності.

Наразі чотирьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 17 квітня Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції провів масштабну операцію з викриття корупційних схем у сфері забезпечення Збройних Сил України паливною деревиною. Правоохоронці провели 49 обшуків на території Києва та 15 областей країни.