Розкрадання на дровах для ЗСУ: Нацполіція викрила схему на 100 млн грн

Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції провів масштабну операцію з викриття корупційних схем у сфері забезпечення Збройних Сил України паливною деревиною. Правоохоронці провели 49 обшуків на території Києва та 15 областей країни.

Як пише Delo.ua, про це повідомили у Нацполіції.

За результатами заходів підозру вже оголосили шістьом організаторам, серед яких є як колишні, так і чинні посадовці регіональних квартирно-експлуатаційних управлінь.

Механізм розкрадання державних коштів

Слідство встановило, що посадові особи у змові з підконтрольними підприємцями укладали договори за суттєво завищеними цінами.

У деяких випадках вартість деревини в офіційних документах перевищувала ринкову на 30–40%.

Крім цінових маніпуляцій, зафіксовані факти постачання дров не в повному обсязі. Такі дії призвели до масштабних втрат бюджетних коштів, які попередньо оцінюють у понад 100 мільйонів гривень.

Тож з метою припинення злочинної діяльності та недопущення подальших втрат бюджету в середу правоохоронці і провели скоординовані обшуки одразу в кількох регіонах країни.

Масштабна спецоперація у 15 областях

Слідчі дії проходили на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей та в місті Києві.

Дії фігурантів залежно від ролі у злочинній діяльності кваліфіковані за низкою статей Кримінального кодексу України: 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 367 (Службова недбалість), 425 (Недбале ставлення до військової служби). Тривають слідчі дії та встановлюються всі причетні до організації цих схем.

Раніше працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) припинили діяльність злочинної організації, яка заволоділа майже 3 мільярдами гривень бюджетних коштів, виділених на закупівлю протипіхотних мін для потреб ЗСУ, але фактично опинилися в кишенях шахраїв.