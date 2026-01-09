Схема на 3 мільярди: ДБР викрило постачальників непридатних мін для ЗСУ

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) припинили діяльність злочинної організації, яка заволоділа майже 3 мільярдами гривень бюджетних коштів, виділених на закупівлю протипіхотних мін для потреб ЗСУ, але фактично опинилися в кишенях шахраїв.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Деталі схеми

Зловмисники діяли хитро: вони використали товариство, яке ніколи не виготовляло зброю, але створили йому "красиву історію". Щоб отримати контракти від Міністерства оборони, фігуранти штучно переказували величезні суми між своїми фірмами, імітуючи "потужний" фінансовий оборот.

Крім цього, фігуранти організували підготовку технічної та конструкторської документації на протипіхотні міни ПВП-50 і ПВП-200, а також на протитанкові міни МПТ-23П2. У цих документах свідомо закладали неправдиві відомості. Зокрема:

зазначали підривники, які фактично не могли використовуватися з такими виробами;

завищували реальну вагу вибухових пристроїв;

вказали застосування вибухових речовин з невідповідним хімічним складом;

фальсифікували результати випробувань або взагалі їх не проводили.

Слідством встановлено, що ці критичні недоліки залишилися поза увагою військових службових осіб, які погоджували документи та схвалювали укладення контрактів. Так, без належного обґрунтування було укладено п’ять державних контрактів, за якими на рахунки підприємства перерахували понад 2,9 млрд грн авансових коштів.

Отримані боєприпаси виявилися небезпечним мотлохом: вони або не вибухали, або не мали потрібної забійної сили. Частину замовлень взагалі не було виконано, а гроші пішли на приватні депозити, купівлю стороннього обладнання та інші операції з ознаками легалізації незаконно отриманих доходів.

Хто понесе відповідальність?

8 січня 2026 року в межах кримінального провадження працівники ДБР провели низку обшуків та затримали чотирьох учасників злочинної організації, зокрема її організатора та керівників окремих напрямів. Їм повідомлено про підозру у привласненні коштів в особливо великих розмірах, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а також у створенні та участі в злочинній організації. Ще одного учасника угруповання наразі розшукують.

Крім того, за умисне невиконання службових обов’язків про підозру повідомлено чотирьом військовим службовим особам військових представництв Міноборони. Посадовцю держпідприємства, який допустив спорядження вибухових пристроїв речовинами неналежної якості та з меншою вагою, ніж передбачено технічними умовами також оголошено підозру.

Наразі щодо всіх підозрюваних готуються клопотання до суду про обрання запобіжних заходів. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у грудні СБУ та НАБУ викрили масштабну схему привласнення оборонних коштів, що діяла у двох регіонах України.