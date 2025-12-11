СБУ та НАБУ викрили розкрадання 102 млн грн на броні для танків ЗСУ

Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро викрили масштабну схему привласнення оборонних коштів, що діяла у двох регіонах України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на СБУ.

За матеріалами слідства, керівництво державного заводу та підрядної компанії розікрали 102 млн грн, виділених на виробництво динамічного захисту для танків Збройних сил України.

Зазначається, що ще у квітні 2022 року держзавод уклав контракт з Міністерством оборони на термінову закупівлю комплексів динамічного захисту для вітчизняних танків. Споряджена бронетехніка мала негайно вирушити на фронт.

Проте, замість виконання оборонного замовлення, тодішній очільник заводу організував розкрадання бюджетних коштів. Для цього він залучив комерційного директора заводу та засновника підрядної компанії, з якою уклав договір на придбання комплектуючих за цінами втричі вищими за ринкові.

Отриману різницю вони виводили у тінь через мережу підконтрольних фірм для подальшого розподілу.

Ініційовані СБУ та НАБУ експертизи підтвердили особливо великі збитки державному бюджету. Під час обшуків вилучено документацію та комп’ютерну техніку, що використовувалася у незаконних діях.

На підставі зібраних доказів трьом організаторам злочину повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 – привласнення та розтрата майна за попередньою змовою;

ч. 3 ст. 209 – легалізація майна, одержаного злочинним шляхом;

ч. 1 ст. 366 – службове підроблення.

Ексочільник заводу вже перебуває під вартою у межах іншого розслідування за фактами виробництва бракованих мінометних снарядів. Питання запобіжного заходу щодо інших фігурантів вирішується.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили масштабну оборудку, організовану посадовцями Держспецзв’язку та представниками приватних компаній під час закупівель безпілотників для Сил оборони України. Збитки, завдані державі, оцінюються у понад 90 мільйонів гривень