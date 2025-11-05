Розтрата на дронах: ВАКС призначив 12 та 5 млн грн застави посадовцям Держспецзв'язку

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжні заходи для двох посадовців Держспецзв'язку, підозрюваних у розкраданні коштів на закупівлі дронів. Рішення було прийнято 4 та 5 листопада 2025 року за клопотанням детективів НАБУ та прокурорів САП.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Рішенням суду керівнику одного з департаментів Держспецзв’язку Володимиру Мокренку призначено заставу в сумі 12 млн грн, з покладенням відповідних процесуальних обов’язків. Іншому посадовцю, Вадиму Борсуку — 5 млн грн.

Корупційна схема в Держспецзв’язку

Нагадаємо, правоохоронці викрили масштабну оборудку, організовану посадовцями Держспецзв’язку та представниками приватних компаній під час закупівель безпілотників для Сил оборони України. Збитки, завдані державі, оцінюються у понад 90 мільйонів гривень.

За даними слідства, схема була організована керівником одного з департаментів Держспецзв’язку після виділення відомству 30 млрд грн на закупівлю дронів у 2023 році.

За даними Центру протидії корупції, підозри повідомлено керівнику департамента забезпечення Держспецзвʼязку Володимиру Мокренку, посадовцю цієї служби Вадиму Борсуку та ще двом підприємцям.

У ЦПК також нагадали, що колишній голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь та його заступник Віктор Жора також отримали підозри від НАБУ і САП. Зараз ця справа слухається у ВАКС.

У справі про розтрату на дронах ВАКС 30 жовтня обрав запобіжний захід власнику львівської приватної компанії та ще одному підозрюваному. Як повідомив журналіст Олег Новіков, йдеться про власника львівської компанії "Екс Ім Україна" Юрія Воляна та фінансового менеджера Сергія Горбатюка. Обох відправили до СІЗО, але визначили альтернативу у вигляді застави в розмірі 15,14 і 12,11 млн грн застави відповідно.

У відповідь Держспецзв’язку нагадала, що правоохоронні органи не вперше виходять зі схожими заявами стосовно цієї держслужби, однак "станом на зараз у жодному з таких епізодів стосовно служби судом не поставлено крапку та не винесено обвинувального вироку".