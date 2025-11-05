Запланована подія 2

Расход на дронах: ВАКС назначил 12 и 5 млн грн залога должностным лицам Госспецсвязи

ВАКС назначил 12 и 5 млн грн залога должностным лицам Госспецсвязи

ВАКС избрал меры пресечения для двух должностных лиц Госспецсвязи, подозреваемых в хищении средств на закупки дронов. Решение было принято 4 и 5 ноября 2025 по ходатайству детективов НАБУ и прокуроров САП.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Решением суда руководителю одного из департаментов Госспецсвязи Владимиру Мокренко назначен залог в сумме 12 млн грн, с возложением соответствующих процессуальных обязанностей. Другому чиновнику, Вадиму Борсуку - 5 млн грн.

Коррупционная схема в Госспецсвязи

Напомним, правоохранители   разоблачили масштабную сделку, организованную должностными лицами Госспецсвязи и представителями частных компаний во время закупок беспилотников для Сил обороны Украины. Ущерб, нанесенный государству, оценивается более чем в 90 миллионов гривен.

По данным следствия, схема была организована руководителем одного из департаментов Госспецсвязи после выделения ведомству 30 млрд грн на закупку дронов в 2023 году.

По данным Центра противодействия коррупции, подозрения сообщены руководителю департамента обеспечения Госспецсвязи Владимиру Мокренко, должностному лицу этой службы Вадиму Борсуку и еще двум предпринимателям.

В ЦБК также напомнили, что бывший глава Госспецсвязи Юрий Щиголь и его заместитель Виктор Жора также получили подозрения от НАБУ и САП. Сейчас это дело слушается в ВАКСе.

По этому делу ВАКС 30 октября избрал меру пресечения владельцу львовской частной компании, и еще одному подозреваемому. Как сообщил журналист Олег Новиков, речь идет о владельце львовской компании "Экс Им Украина" Юрии Воляне и финансовом менеджере Сергее Горбатюке. Обоих отправили в СИЗО, но определили альтернативу в виде залога в размере 15,14 и 12,11 млн грн залога соответственно.

В ответ Госспецсвязи напомнила, что правоохранительные органы не впервые выходят с похожими заявлениями относительно этой госслужбы, однако "по состоянию на данный момент ни в одном из таких эпизодов в отношении службы судом не поставлена точка и не вынесен обвинительный приговор".

Автор:
Татьяна Бессараб