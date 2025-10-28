Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Растрата 90 миллионов на закупки дронов: разоблачена масштабная коррупционная схема в Госспецсвязи

Госспецсвязи
НАБУ разоблачило масштабную схему растраты средств в Госспецсвязи / kapterka.com

Правоохранители разоблачили масштабную сделку, организованную должностными лицами Госспецсвязи и представителями частных компаний во время закупок беспилотников для Сил обороны Украины. Ущерб, нанесенный государству, оценивается более чем в 90 миллионов гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службы Национального антикоррупционного бюро Украины ( НАБУ ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры ( САП ).

Схема растраты

По данным следствия, схема была организована руководителем одного из департаментов Госспецсвязи после выделения ведомству 30 млрд грн на закупку дронов в 2023 году.

План заключался в поставке популярных моделей дронов по ценам, превышающим рыночные, из-за заранее определенных частных компаний. Для обеспечения их "победы" на тендерах привлекались подконтрольные фирмы, которые имитировали конкуренцию, а также использовались обезображенные маркетинговые исследования.

В мае–сентябре 2023 года Госспецсвязи приобрело 400 дронов DJI Mavic 3 и 1300 дронов Autel Evo Max 4T по ценам, превышавшим рыночные на 70–90%. В результате государству нанесен ущерб более чем на 90 млн грн.

Участники схемы вывели незаконно полученные средства на счета подконтрольных компаний, в том числе и за границей.

Благодаря оперативным действиям НАБУ и САП удалось наложить арест на активы участников схемы, среди которых: более 4 млн. дол. США на счетах иностранных компаний и 17 млн. грн в Украине.

Фото 2 — Растрата 90 миллионов на закупки дронов: разоблачена масштабная коррупционная схема в Госспецсвязи

В настоящее время о подозрении в растрате средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины) доложено четырем лицам: двум должностным лицам Госспецсвязи и двум представителям частных компаний.

Досудебное расследование по делу продолжается, инсталлируются другие лица, возможно причастные к совершению преступления.

Ранее НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему при закупке БПЛА и средств РЭБ. По данным следствия, в 2024-2025 годах организованная группа лиц системно завладевала бюджетными средствами, которые органы местного самоуправления направляли на нужды сил обороны.

Автор:
Татьяна Бессараб