392 млн грн збитків: НАБУ та САП завершили слідство у справі про розкрадання на ремонті доріг Дніпропетровщини

дороги, ремонт доріг
НАБУ і САП викрили розкрадання на ремонті доріг Дніпропетровської області / Freepik

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили досудове розслідування у справі, що стосується розкрадання понад 392 мільйонів гривень державних коштів. Зловживання відбулися під час ремонту автомобільних доріг на Дніпропетровщині у 2022 році.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба САП.

Головним фігурантом справи є ексголова Дніпропетровської ОДА (за інформацією ЗМІ, Валентин Резніченко), а також четверо його спільників, серед яких його заступник та топменеджери обласного департаменту.

Деталі схеми

За версією слідства, організована група посадовців розробила схему, що дозволяла першочергове фінансування "кишеньковій" компанії та обхід складних процедур контролю, передбачених для капітальних робіт. У 2022 році законодавство, чинне в умовах воєнного стану, надавало пріоритетне фінансування роботам з експлуатаційного утримання доріг. Витрати ж на поточний чи капітальний ремонт були можливі лише в останню чергу.

Фігуранти забезпечили обстеження доріг, складання фіктивних дефектних актів та укладання договорів на експлуатаційне утримання замість фактично необхідного капітального ремонту. Це дозволило їм уникнути розробки проєктної документації, її експертизи та здійснення належного технічного нагляду.

Посадовці безпідставно збільшили загальну суму витрат на таке "обслуговування" до 1,5 мільярда гривень. Договори на цю суму були укладені з юридичною особою, безпосередньо пов'язаною з ексголовою ОДА.

Збитки та легалізація коштів

Проведені експертизи підтвердили, що компанія-підрядник завищила вартість матеріалів на суму понад 392 млн грн. Слідство встановило, що частина цих незаконно отриманих коштів була перерахована на рахунки інших компаній, які були підконтрольні топ-посадовцю та його заступнику, що вказує на ознаки легалізації (відмивання) майна.

Перелік підозрюваних (посади на час вчинення злочину):

  • голова Дніпропетровської ОДА; 
  • заступник голови Дніпропетровської ОДА; 
  • керівник департаменту ОДА; 
  • начальник відділу дорожнього господарства ОДА; 
  • керівник суб’єкта господарської діяльності.

Кваліфікація дій підозрюваних

Дії основних підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах").

Крім того, колишньому керівнику Департаменту ОДА додатково інкриміновано незаконне збагачення (ст. 368-5 КК України).

Нагадаємо, 27 листопада 2025 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направив до суду обвинувальний акт щодо чотирьох осіб, які підозрюються у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" на суму понад 17 мільйонів гривень.

Автор:
Тетяна Ковальчук