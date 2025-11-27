Збитків на понад 17 млн грн: справу про корупцію в "Укрзалізниці" направлено до суду

27 листопада 2025 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) за матеріалами Національного антикорупційного бюро (НАБУ) направив до суду обвинувальний акт щодо чотирьох осіб, які підозрюються у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" на суму понад 17 мільйонів гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба САП.

Як діяла злочинна схема?

Спільними зусиллями САП, НАБУ та СБУ було викрито організовану злочинну групу, яка діяла упродовж 2021–2022 років.

У 2021 році колишній директор виробничого структурного підрозділу "Черкаський колійний ремонтно-механічний завод" філії "ЦРЕКМ" (Центр з ремонту та експлуатації колійних машин) АТ "Укрзалізниця" сформував злочинну групу. До неї долучилися чинні співробітники заводу, зокрема двоє керівників.

Ця група забезпечувала укладення договорів про ремонт колійних машин із заздалегідь контрольованими суб’єктами. Ці підконтрольні фірми, по суті, не мали на меті здійснювати реальну підприємницьку діяльність.

Фактично, ремонт колійних машин не проводився. Натомість, члени організованої групи підробляли документи, створюючи ілюзію успішного виконання робіт та послуг.

Збитки держави

Унаслідок цих шахрайських дій АТ "Укрзалізниця" зазнало збитків на суму понад 17 мільйонів гривень. Саме ця сума була перерахована підконтрольним суб’єктам господарювання за нібито виконані роботи.

Нагадаємо, у червні НАБУ та САП повідомили про підозру 5 особам, причетним до заволодіння коштами АТ "Укрзалізниця" на суму понад 15 млн грн під час публічних закупівель фарб та лінолеуму.