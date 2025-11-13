Корупція в "Енергоатомі": за двох підозрюваних внесли застави

За двох підозрюваних у схемі розкрадань в “Енергоатомі” внесли застави: Лесю Устименко відпустили під заставу у 25 мільйонів гривень, а Людмилу Зоріну — у 12 мільйонів гривень. Обидві фігурантки вже залишили слідчий ізолятор.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Суспільне".

За словами адвоката Зоріної, її заставу внесла компанія, проте точна назва не розголошується. Уже завтра вона має залишити СІЗО. Після звільнення Зоріна повинна буде носити електронний браслет та здати паспорти.

Нагадаємо, 12 листопада ВАКС обрав для Людмили Зоріної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів із можливістю внесення застави. Того ж дня суд визначив аналогічні заходи для інших фігурантів справи:

Приватній підприємиці Лесі Устименко - тримання під вартою на 60 днів із заставою 25 мільйонів гривень. Вона фігурує у справі як працівниця бек-офісу.

колишньому раднику ексміністра енергетики, тримання під вартою до 8 січня 2025 року з можливістю внесення застави 126 мільйонів гривень. У матеріалах НАБУ він згадується під прізвиськом "Рокет". Дмитру Басову , виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки Енергоатома, - тримання під вартою на 60 днів із заставою 40 мільйонів гривень. У справі він відомий як "Тенор".

Таким чином, суд визначив суворі запобіжні заходи для всіх ключових фігурантів, передбачивши можливість внесення значних застав.

Про корупцію в "Енергоатомі"

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. До фінального етапу операції залучено весь особовий склад Національного бюро. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів

Про те, що обшуки пройшли у міністра юстиції і колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, раніше повідомляли низка ЗМІ та нардепів, проте офіційного підтвердження не було. Однак 11 листопада Міністерство юстиції України підтвердило, що за участі Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження щодо корупції в енергетиці.