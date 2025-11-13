Хищение в "Энергоатоме": за двоих подозреваемых внесли залог

За двоих подозреваемых в схеме хищений в "Энергоатоме" внесли залоги: Лесю Устименко отпустили под залог в 25 миллионов гривен, а Людмилу Зорину — в 12 миллионов гривен. Обе фигурантки уже покинули следственный изолятор.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Суспільне".

По словам адвоката Зориной, ее залог внесла компания, однако точное название не разглашается. Уже завтра она должна покинуть СИЗО. После увольнения Зорина должна будет носить электронный браслет и сдать паспорта.

Напомним, 12 ноября ВАКС выбрал для Людмилы Зориной меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога. В тот же день суд определил аналогичные меры для других фигурантов дела:

Частной предпринимателю Леси Устименко – содержание под стражей на 60 дней с залогом 25 миллионов гривен. Она фигурирует в деле как работница бэк-офиса.

Таким образом, суд определил строгие меры предосторожности для всех ключевых фигурантов, предусмотрев возможность внесения значительных залогов.

О коррупции в "Энергоатоме"

10 ноября НАБУ объявило о разоблачение коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывавшего" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей , теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. К финальному этапу операции привлечен весь личный состав Национального бюро. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств

О том, что обыски прошли у министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко, ранее сообщал ряд СМИ и нардепов, однако официального подтверждения не было. Однако 11 ноября Министерство юстиции Украины подтвердило, что с участием Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства по коррупции в энергетике.