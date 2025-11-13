Дело энергетических хищений: в Минэнерго опровергли, что Миронюк был советником министра

Игорь Миронюк, подозреваемый в схеме масштабных хищений в энергетике за 2021-2025 годы, не занимал должность советника министра энергетики.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Суспільне" со ссылкой на Минэнерго.

"В период 2021-2025 годов Игорь Миронюк не являлся советником министра энергетики (как штатным, так и внештатным советником министра и заместителей министра), а также не состоял в трудовых отношениях с Министерством энергетики Украины и предприятиями, учреждениями и организациями, относящимися к сфере управления Минэнерго", — идет речь в сообщении.

Напомним, 12 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Игорю Миронюку меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 января 2026 года с возможностью внесения залога в размере 126 миллионов гривен. Он подозревается в причастности к масштабной схеме хищений в энергетической сфере. В материалах НАБУ Миронюка называют советником министра энергетики, однако при рассмотрении ходатайства адвокат подозреваемого отрицал этот факт.

О коррупции в "Энергоатоме"

10 ноября НАБУ объявило о разоблачение коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывавшего" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей , теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. К финальному этапу операции привлечен весь личный состав Национального бюро. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств

О том, что обыски прошли у министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко, ранее сообщал ряд СМИ и нардепов, однако официального подтверждения не было. Однако 11 ноября Министерство юстиции Украины подтвердило, что с участием Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства по коррупции в энергетике.