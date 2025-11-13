Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,04

+0,02

EUR

48,65

+0,04

Наличный курс:

USD

42,15

42,05

EUR

49,10

48,90

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Дело энергетических хищений: в Минэнерго опровергли, что Миронюк был советником министра

Миронюк
Миронюк не занимал государственный пост / Суспільне

Игорь Миронюк, подозреваемый в схеме масштабных хищений в энергетике за 2021-2025 годы, не занимал должность советника министра энергетики.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Суспільне" со ссылкой на Минэнерго.

"В период 2021-2025 годов Игорь Миронюк не являлся советником министра энергетики (как штатным, так и внештатным советником министра и заместителей министра), а также не состоял в трудовых отношениях с Министерством энергетики Украины и предприятиями, учреждениями и организациями, относящимися к сфере управления Минэнерго", — идет речь в сообщении.

Напомним, 12 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Игорю Миронюку меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 января 2026 года с возможностью внесения залога в размере 126 миллионов гривен. Он подозревается в причастности к масштабной схеме хищений в энергетической сфере. В материалах НАБУ Миронюка называют советником министра энергетики, однако при рассмотрении ходатайства адвокат подозреваемого отрицал этот факт.

О коррупции в "Энергоатоме"

10 ноября НАБУ объявило о разоблачение коррупционной схемы  в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывавшего" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей , теперь дается оценка   действиям всех участников этих материалов.   К финальному этапу операции привлечен весь личный состав Национального бюро.   Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств

О том, что обыски прошли у министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко, ранее сообщал ряд СМИ и нардепов, однако официального подтверждения не было. Однако 11 ноября Министерство юстиции Украины подтвердило, что  с участием Галущенко были проведены следственные действия   в рамках уголовного производства по коррупции в энергетике.

Автор:
Ольга Опенько