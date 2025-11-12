Коррупция в "Энергоатоме": НАПК инициировало проверку после публикации материалов НАБУ

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) начало служебную проверку в связи с обнародованными НАБУ материалами, в которых фигурирует агентство.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НАПК.

"Сообщаем, что 10 ноября 2025 года начата служебная проверка и направлен официальный запрос в НАБУ для получения соответствующей информации", - отмечает пресс-служба.

Общественный совет при НАПК обратился с заявлением с требованием провести служебную проверку, на что агентство оперативно отреагировало.

НАПК подтвердило свою готовность к максимально открытому сотрудничеству с общественностью, медиа, правоохранительными органами и другими заинтересованными сторонами. В то же время агентство ожидает официальный ответ от НАБУ и дополнительную информацию, необходимую для быстрого и объективного проведения проверки.

Также председатель комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике, народный депутат от фракции "Слуга народа" Анастасия Радина сообщила, что инициирует законопроект о проведении безотлагательного независимого аудита Национального агентства по предотвращению коррупции. Основанием для этого стали обнародованные НАБУ аудиоматериалы, в которых фигурирует НАПК.

"Ждать у моря погоды -неприемлемо. Вместе с коллегами регистрирую законопроект о неотложном независимом аудите НАПК. На самом деле этот аудит должен был начаться еще летом. Этого не произошло, потому что Минюст (сюрприз, правда?) и НАПК фактически его заблокировали", - написала она.

Радина отметила, что в настоящее время правительством утверждено более 250 критериев оценки работы НАПК. По ее словам, международные партнеры неоднократно отмечали необходимость сокращения их количества, поскольку чрезмерная детализация усложняет процесс аудита и может затянуть его по меньшей мере на полтора года.

Она подчеркнула, что оценить деятельность агентства можно по значительно меньшему количеству показателей. Учитывая обнародованные НАБУ материалы и рекомендации Еврокомиссии, проведение независимого аудита должно начаться без промедления. Критерии оценки, по ее словам, должна определить комиссия независимых экспертов – это предусмотрено инициированным ею законопроектом.

О коррупции в "Энергоатоме"

10 ноября НАБУ объявило о разоблачение коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывавшего" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей , теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. К финальному этапу операции привлечен весь личный состав Национального бюро. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств

О том, что обыски прошли у министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко, ранее сообщал ряд СМИ и нардепов, однако официального подтверждения не было. Однако 11 ноября Министерство юстиции Украины подтвердило, что с участием Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства по коррупции в энергетике.

На фоне новостей президент Владимир Зеленский отметил необходимость прозрачности в "Энергоатоме" и неотвратимости наказания за коррупционные схемы в энергетике.