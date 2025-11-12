Корупція в "Енергоатомі": НАЗК ініціювало перевірку після публікації матеріалів НАБУ

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало службову перевірку у зв’язку з оприлюдненими НАБУ матеріалами, у яких фігурує агентство.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НАЗК.

"Повідомляємо, що 10 листопада 2025 року розпочато службову перевірку та направлено офіційний запит до НАБУ для отримання відповідної інформації", - наголошує пресслужба.

Громадська рада при НАЗК звернулася із заявою з вимогою провести службову перевірку, на що агентство оперативно відреагувало.

НАЗК підтвердило свою готовність до максимально відкритої співпраці з громадськістю, медіа, правоохоронними органами та іншими зацікавленими сторонами. Водночас агентство очікує на офіційну відповідь від НАБУ та додаткову інформацію, необхідну для швидкого й об’єктивного проведення перевірки.

Також голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, народна депутатка від фракції "Слуга народу" Анастасія Радіна повідомила, що ініціює законопроєкт про проведення невідкладного незалежного аудиту Національного агентства з питань запобігання корупції. Підставою для цього стали оприлюднені НАБУ аудіоматеріали, у яких фігурує НАЗК.

"Чекати у моря погоди — неприйнятно. Разом із колегами реєструю законопроєкт про невідкладний незалежний аудит НАЗК. Насправді цей аудит мав розпочатися ще влітку. Цього не сталося, бо Мінʼюст (сюрприз, правда?) та НАЗК фактично його заблокували", - написала вона.

Радіна зазначила, що наразі урядом затверджено понад 250 критеріїв оцінки роботи НАЗК. За її словами, міжнародні партнери неодноразово наголошували на необхідності скорочення їх кількості, оскільки надмірна деталізація ускладнює процес аудиту й може затягнути його щонайменше на півтора року.

Вона підкреслила, що оцінити діяльність агентства можна за значно меншою кількістю показників. З огляду на оприлюднені НАБУ матеріали та рекомендації Єврокомісії, проведення незалежного аудиту має розпочатися без зволікань. Критерії оцінювання, за її словами, повинна визначити комісія незалежних експертів - це передбачено ініційованим нею законопроєктом.

Про корупцію в "Енергоатомі"

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. До фінального етапу операції залучено весь особовий склад Національного бюро. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів

Про те, що обшуки пройшли у міністра юстиції і колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, раніше повідомляли низка ЗМІ та нардепів, проте офіційного підтвердження не було. Однак 11 листопада Міністерство юстиції України підтвердило, що за участі Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження щодо корупції в енергетиці.

На тлі новин президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності прозорості в "Енергоатомі" та невідворотності покарання за корупційні схеми в енергетиці.