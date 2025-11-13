Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
Читать на русском

Справа енергетичних розкрадань: у Міненерго спростували, що Миронюк був радником міністра

Миронюк
Миронюк не займав державну посаду / Суспільне

Ігор Миронюк, підозрюваний у схемі масштабних розкрадань у енергетиці за 2021–2025 роки, не обіймав посаду радника міністра енергетики.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Суспільне" з посиланням на Міненерго.

"У період 2021-2025 років Ігор Миронюк не був радником міністра енергетики (як штатним, так і позаштатним радником міністра та заступників міністра), а також не перебував у трудових відносинах із Міністерством енергетики України та підприємствами, установами та організаціями, які належать до сфери управління Міненерго", — йдеться у відповіді.

Нагадаємо, 12 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Ігорю Миронюку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 січня 2026 року з можливістю внесення застави у розмірі 126 мільйонів гривень. Його підозрюють у причетності до масштабної схеми розкрадань у енергетичній сфері. У матеріалах НАБУ Миронюка називають радником міністра енергетики, проте під час розгляду клопотання адвокат підозрюваного заперечував цей факт.

Про корупцію в "Енергоатомі"

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. До фінального етапу операції залучено весь особовий склад Національного бюро. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів

Про те, що обшуки пройшли у міністра юстиції і колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, раніше повідомляли низка ЗМІ та нардепів, проте офіційного підтвердження не було. Однак 11 листопада Міністерство юстиції України підтвердило, що за участі Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження щодо корупції в енергетиці.

