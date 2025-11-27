Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,30

--0,10

EUR

48,95

-0,00

Наличный курс:

USD

42,45

42,35

EUR

49,30

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Ущерб более чем на 17 млн грн: дело о коррупции в "Укрзализныце" направлено в суд

Укрзализныця, ЕБА
дело о коррупции в "Укрзализныце" направлено в суд / Укрзалізниця

27 ноября 2025 года прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) по материалам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) направил в суд обвинительный акт в отношении четырех человек, подозреваемых в завладении средствами АО "Укрзализныця" на сумму более 17 миллионов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба САП.

Как действовала преступная схема?

Совместными усилиями САП, НАБУ и СБУ была разоблачена организованная преступная группа, действовавшая в течение 2021-2022 годов.

В 2021 году бывший директор производственного структурного подразделения " Черкасский путевой ремонтно-механический завод " филиала " ЦРЭКМ " (Центр по ремонту и эксплуатации путевых машин) АО " Укрзализныця " сформировал преступную группу. К ней присоединились действующие сотрудники завода, в том числе два руководителя.

Эта группа обеспечивала заключение договоров по ремонту путевых машин с заранее контролируемыми субъектами. Эти подконтрольные фирмы, по сути, не имели своей целью осуществлять реальную предпринимательскую деятельность.

Фактически ремонт путевых машин не производился. В то же время члены организованной группы подделывали документы, создавая иллюзию успешного выполнения работ и услуг.

Ущерб государства

В результате этих мошеннических действий АО "Укрзализныця" понесло убытки на сумму более 17 миллионов гривен. Именно эта сумма была перечислена подконтрольным хозяйствующим субъектам за якобы выполненные работы.

Напомним, в июне НАБУ и САП сообщили о подозрении 5 лицам, причастным к завладению средствами АО "Укрзализныця" на сумму более 15 млн грн во время публичных закупок красок и линолеума.

Автор:
Татьяна Ковальчук