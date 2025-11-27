Ущерб более чем на 17 млн грн: дело о коррупции в "Укрзализныце" направлено в суд

27 ноября 2025 года прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) по материалам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) направил в суд обвинительный акт в отношении четырех человек, подозреваемых в завладении средствами АО "Укрзализныця" на сумму более 17 миллионов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба САП.

Как действовала преступная схема?

Совместными усилиями САП, НАБУ и СБУ была разоблачена организованная преступная группа, действовавшая в течение 2021-2022 годов.

В 2021 году бывший директор производственного структурного подразделения " Черкасский путевой ремонтно-механический завод " филиала " ЦРЭКМ " (Центр по ремонту и эксплуатации путевых машин) АО " Укрзализныця " сформировал преступную группу. К ней присоединились действующие сотрудники завода, в том числе два руководителя.

Эта группа обеспечивала заключение договоров по ремонту путевых машин с заранее контролируемыми субъектами. Эти подконтрольные фирмы, по сути, не имели своей целью осуществлять реальную предпринимательскую деятельность.

Фактически ремонт путевых машин не производился. В то же время члены организованной группы подделывали документы, создавая иллюзию успешного выполнения работ и услуг.

Ущерб государства

В результате этих мошеннических действий АО "Укрзализныця" понесло убытки на сумму более 17 миллионов гривен. Именно эта сумма была перечислена подконтрольным хозяйствующим субъектам за якобы выполненные работы.

Напомним, в июне НАБУ и САП сообщили о подозрении 5 лицам, причастным к завладению средствами АО "Укрзализныця" на сумму более 15 млн грн во время публичных закупок красок и линолеума.