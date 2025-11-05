Запланована подія 2

НАБУ і САП викрили топменеджерку філії "Енергоатому" на систематичному хабарництві

НАБУ і САП викрили посадовицю філії "Енергоатому" на хабарництві. / НАБУ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили заступницю генерального директора філії "Атоменергомаш" АТ "НАЕК "Енергоатом" на проханні та одержанні неправомірної вигоди від представника підрядної компанії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, посадовиця вимагала щомісячні "відсотки" від приватного товариства. Ця "винагорода" була платою за своєчасну оплату виконаних робіт за договорами підряду та неперешкоджання виконанню договірних зобов’язань. Сума "винагороди" коливалася від 10% до 15% від вартості робіт.

У період із червня по листопад 2025 року службовиця встигла одержати неправомірну вигоду на загальну суму близько 1,67 млн грн, що еквівалентно $40 200. Загальний розмір неправомірної вигоди, яку чиновниця вимагала від підрядника, становив понад 6,6 млн грн.

Посадовицю затримано у порядку ст. 208 КПК України. Кваліфікація: ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі). 

Нагадаємо, 4 листопада в одній із філій відокремлених підрозділів акціонерного товариства "НАЕК "Енергоатом" проводилися обшуки. В компанії наголосили, що дотримуються принципу нульової толерантності до будь-яких проявів корупції, недобросовісних або незаконних дій, та системно впроваджують антикорупційні механізми.

Автор:
Тетяна Ковальчук