НАБУ и САП разоблачили топ-менеджера филиала "Энергоатома" на систематической взяточничестве

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили заместитель генерального директора филиала "Атомэнергомаш" АО "НАЭК "Энергоатом" по просьбе и получению неправомерной выгоды от представителя подрядной компании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НАБУ.

По данным следствия, чиновник требовала ежемесячные "проценты" от частного общества. Это "вознаграждение" было платой за своевременную оплату выполненных работ по договорам подряда и не препятствование выполнению договорных обязательств. Сумма "вознаграждения" колебалась от 10% до 15% от стоимости работ.

В период с июня по ноябрь 2025 года служащая успела получить неправомерную выгоду на общую сумму около 1,67 млн грн, что эквивалентно $40 200. Общий размер неправомерной выгоды, которую требовала от подрядчика, составил более 6,6 млн грн.

Чиновник задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Квалификация: ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере).

Напомним, 4 ноября в одном из филиалов обособленных подразделений акционерного общества "НАЭК "Энергоатом" проводились обыски. В компании подчеркнули, что придерживаются принципа нулевой толерантности к любым проявлениям коррупции, недобросовестным или незаконным действиям и системно внедряют антикоррупционные механизмы.