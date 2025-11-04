В Украину вернули подозреваемого по делу о хищении 100 млн грн "Энергоатома"

В Украину экстрадировали одного из фигурантов дела о хищении почти 100 млн грн. Эти средства, предназначенные для НАЭК "Энергоатом", должны были пойти на строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Чернобыльской зоне.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НАБУ.

Детали дела

По данным следствия, в 2017-2020 годах для нужд "Энергоатома" выполнялись работы по строительству ЦХОЯТ.

В 2020 году в связи с корректировкой проекта строительства возникла необходимость закупки работ по его завершению. В декабре того же года между входящим в структуру "Энергоатома" ОП "Атомпроектинжиниринг" и частной компанией в обход открытых торгов заключили договор завершения строительства хранилища.

Для завладения средствами цена контракта была увеличена дополнительными соглашениями почти в три раза (с 421 млн грн до 1,497 млрд грн). Мошенническая схема заключалась в том, что компания-подрядчик закупила оборудование системы радиационного контроля за рыночной ценой, но продала его "Энергоатому" втрое дороже в 2021 году. Госпредприятие переплатило около 100 млн грн.

В то время обвиняемый возглавлял эту частную строительную компанию. В сговоре со служащими "Энергоатома".

Как сообщает Центр противодействия коррупции, речь идет об эксдиректоре ООО "БК КБР" Дмитрии Нестеруке.

В ноябре 2023 года детективы НАБУ объявили его в розыск. Только в апреле 2025 года Нестерука удалось задержать при содействии германских органов.

Задержанный передан сотрудникам Национального бюро в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Краковец-Корчева" во Львовской области.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, к преступлению оказались причастны высокопоставленные должностные лица "Энергоатома" — генеральный директор и начальник сметно-договорного отдела обособленного подразделения, а также руководитель и работник юридического отдела частной компании. Обвинительный акт по этому делу был направлен в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в июле 2024 года, где продолжается судебное разбирательство.

Напомним, в ноябре 2023 года следователь судья ВАКС избрал меру пресечения в виде залога в размере 7 млн грн гендиректору ОП "Атомпроектинжиниринг" ГП НАЭК "Энергоатом" Николаю Божко, которого подозревают в хищении государственных средств во время строительства хранилища отработанного ядерного топлива.