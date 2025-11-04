Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
В Україну повернули підозрюваного у справі про розкрадання 100 млн грн "Енергоатому"

НАБУ
Затриманого передали співробітникам Національного бюро в міжнародному пункті пропуску / НАБУ

В Україну екстрадували одного з фігурантів справи про розкрадання майже 100 млн грн. Ці кошти, призначені для НАЕК "Енергоатом", мали піти на будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у Чорнобильській зоні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Деталі справи

За даними слідства, у 2017-2020 роках для потреб "Енергоатому" виконувались роботи з будівництва ЦСВЯП.

 У 2020 році у зв’язку із коригуванням проєкту будівництва виникла необхідність у закупівлі робіт по його завершенню. У грудні того ж року між ВП "Атомпроектінжиніринг", що входить у структуру "Енергоатому", та приватною компанією в обхід відкритих торгів уклали договір завершення будівництва сховища.

Для заволодіння коштами ціну контракту було збільшено додатковими угодами майже втричі (з 421 млн грн до 1,497 млрд грн). Шахрайська схема полягала в тому, що компанія-підрядник закупила обладнання системи радіаційного контролю за ринковою ціною, але продала його "Енергоатому" втричі дорожче у 2021 році. Держпідприємство переплатило майже 100 млн грн.  

На той час обвинувачений очолював цю приватну будівельну компанію. У змові зі службовцями "Енергоатому".

Як інформує Центр протидії корупції, йдеться про ексдиректора ТОВ "БК КБР" Дмитра Нестерука.  

У листопаді 2023 року детективи НАБУ оголосили його в розшук. Лише у квітні 2025 року Нестерука вдалося затримати за сприяння німецьких органів. 

Затриманого передали співробітникам Національного бюро в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Краківець-Корчова" на Львівщині.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури,  до злочину виявилися причетними високопосадовці "Енергоатома" — генеральний директор та начальник кошторисно-договірного відділу відокремленого підрозділу, а також керівник і працівник юридичного відділу приватної компанії. Обвинувальний акт у цій справі був направлений до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у липні 2024 року, де наразі триває судовий розгляд.  

Нагадаємо, у листопаді 2023 року слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 7 млн грн гендиректору ВП "Атомпроектінжиніринг" ДП НАЕК "Енергоатом" Миколі Божку, якого підозрюють у розкраданні державних коштів під час будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива. 

Автор:
Тетяна Бесараб