Ціни на ріпак в Україні досягли максимуму: великі трейдери завершують закупівлі

Ціни на ріпак в Україні досягли максимуму / Depositphotos

Експортні ціни на ріпак в Україні сягнули 27000 грн/т, проте низькі залишки врожаю змушують великих гравців закривати закупівельні програми. Лише поодинокі трейдери купують культуру з поставкою до 1 травня.

Ринок України

Минулого тижня експортні ціни на ріпак з доставкою до чорноморських портів сягнули максимальних у сезоні показників — 570-580 $/т (26500-27000 грн/т). Внаслідок цього переробні підприємства підвищили ціни до 24500–25500 грн/т з доставкою на завод.

На поточному тижні через відсутність конкуренції та низький попит ціни знизилися до 570 $/т. Вартість ріпакової олії з доставкою до ЄС становить 1300-1320 $/т, що еквівалентно 1200 $/т у портах або на західному кордоні України.

Світові тенденції

На світовому ринку зростання вартості нафти на 35% з початку війни з Іраном не призвело до значного подорожчання ріпаку. Виробники біодизеля не відчули зростання попиту на біопаливо, частка якого у вартості пального складає 10-15%.

На біржі в Парижі травневі ф’ючерси на ріпак зросли на 3,7% до 516,75 €/т (609 $/т), що на 10,6% вище за рівень початку війни. Серпневі контракти подорожчали на 2,6% до 502 €/т. Ціни залишаються стабільними попри очікування мирової угоди з Іраном та можливе зниження цін на нафту.

Довідково

Ріпак є критично важливою культурою для виробництва біопалива в ЄС згідно з директивою RED III, яка вимагає збільшення частки відновлюваної енергії в транспортному секторі. Україна входить до трійки найбільших експортерів ріпаку до Євросоюзу, забезпечуючи потреби переробної галузі Німеччини та Польщі.

Нагадаємо, на початку квітня ціни на український ріпак на експортному ринку зросли. Головними драйверами подорожчання стали ріст світових котирувань на нафту та олійну сировину, а також очікування щодо збільшення виробництва біодизеля в Євросоюзі.

Автор:
Тетяна Ковальчук