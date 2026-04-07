Слідом за нафтою: в Україні зростають експортні ціни на ріпак

Ціни на український ріпак на експортному ринку демонструють впевнене зростання. Головними драйверами подорожчання стали ріст світових котирувань на нафту та олійну сировину, а також очікування щодо збільшення виробництва біодизеля в Євросоюзі.

Як повідомляє Delo.ua, про це йдеться в аналітиці "АПК-Інформ", 

Ціни попиту на ріпак без ГМО в українських портах на умовах CPT піднялися до $552–565 за тонну. Своєю чергою, котирування на ріпак нового врожаю також додали в ціні в середньому $5–7 за тонну.

Чому зростає попит на українську олійну

Основним чинником такої динаміки стали новини з ЄС про потенційне розширення використання ріпакової олії для виготовлення екологічного палива. Це стимулює європейських переробників активніше контрактувати українську сировину.

Стан галузі за даними "Укроліяпром":

  • Рекордний експорт: за вісім місяців 2025/2026 МР поставки ріпакової олії з України зросли у 2,2 раза.
  • Альтернатива соняшнику: через дефіцит соняшнику на внутрішньому ринку, переробні заводи переорієнтувалися на ріпак та сою (експорт соєвої олії зріс на 19,3% у грошах).
  • Валютна виручка: частка олійно-жирової продукції в загальній структурі українського експорту наразі становить 19,2%, що принесло країні $7,737 млн.

Нагадаємо, у березні Україна експортувала рекордний у поточному сезоні обсяг соняшникової олії — 427 тис. тонн. Це на 18% більше, ніж показники лютого, що також супроводжувалося висхідним ціновим трендом.

Автор:
Максим Кольц