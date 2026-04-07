Следом за нефтью: в Украине растут экспортные цены на рапс

Цены на украинский рапс на экспортном рынке демонстрируют уверенный рост. Главными драйверами подорожания стали рост мировых котировок на нефть и масло, а также ожидания увеличения производства биодизеля в Евросоюзе.

Как сообщает Delo.ua , об этом говорится в аналитике "АПК-Информ",

Цены спроса на рапс без ГМО в украинских портах на условиях CPT поднялись до $552–565 за тонну. В свою очередь, котировки на рапс нового урожая также прибавили в цене в среднем $5–7 за тонну.

Почему растет спрос на украинскую масличную

Основным фактором такой динамики стали новости из ЕС о потенциальном расширении использования рапсового масла для производства экологического топлива. Это стимулирует европейских переработчиков более активно контрактовать украинское сырье.

Состояние отрасли по данным "Укрмаслопром":

Рекордный экспорт: за восемь месяцев 2025/2026 МГ поставки рапсового масла из Украины выросли в 2,2 раза.

Альтернатива подсолнечнику: из-за дефицита подсолнечника на внутреннем рынке, перерабатывающие заводы переориентировались на рапс и сою (экспорт соевого масла вырос на 19,3% в деньгах).

Валютная выручка: доля масложировой продукции в общей структуре украинского экспорта в настоящее время составляет 19,2%, что принесло стране $7,737 млн.

Напомним, в марте Украина экспортировала рекордный в текущем сезоне объем. подсолнечного масла – 427 тыс. тонн. Это на 18% больше, чем показатели февраля, что также сопровождалось восходящим ценовым трендом.