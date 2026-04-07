Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,58

--0,07

EUR

50,32

+0,01

Наличный курс:

USD

43,60

43,49

EUR

50,65

50,45

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Следом за нефтью: в Украине растут экспортные цены на рапс

В Украине растут экспортные цены на рапс / Unsplash

Цены на украинский рапс на экспортном рынке демонстрируют уверенный рост. Главными драйверами подорожания стали рост мировых котировок на нефть и масло, а также ожидания увеличения производства биодизеля в Евросоюзе.

об этом говорится в аналитике "АПК-Информ",

Цены спроса на рапс без ГМО в украинских портах на условиях CPT поднялись до $552–565 за тонну. В свою очередь, котировки на рапс нового урожая также прибавили в цене в среднем $5–7 за тонну.

Почему растет спрос на украинскую масличную

Основным фактором такой динамики стали новости из ЕС о потенциальном расширении использования рапсового масла для производства экологического топлива. Это стимулирует европейских переработчиков более активно контрактовать украинское сырье.

Состояние отрасли по данным "Укрмаслопром":

  • Рекордный экспорт: за восемь месяцев 2025/2026 МГ поставки рапсового масла из Украины выросли в 2,2 раза.
  • Альтернатива подсолнечнику: из-за дефицита подсолнечника на внутреннем рынке, перерабатывающие заводы переориентировались на рапс и сою (экспорт соевого масла вырос на 19,3% в деньгах).
  • Валютная выручка: доля масложировой продукции в общей структуре украинского экспорта в настоящее время составляет 19,2%, что принесло стране $7,737 млн.

Напомним, в марте Украина экспортировала рекордный в текущем сезоне объем. подсолнечного масла – 427 тыс. тонн. Это на 18% больше, чем показатели февраля, что также сопровождалось восходящим ценовым трендом.

Автор:
Максим Кольц