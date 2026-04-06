Поставки подсолнечного масла из Украины: рекордные объемы и рост цен

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении Зерновой биржи.

Поставки подсолнечного масла из Украины

В марте Украина нарастила экспорт подсолнечного масла на 18% по сравнению с февралем – до 427 тыс. тонн, что стало рекордным показателем в текущем сезоне. В то же время этот объем на 3% меньше, чем в марте 2025 года.

Наибольший рост поставок зафиксирован на отдельных рынках Ближнего Востока. В частности, экспорт в Иорданию увеличился в 7,7 раза – до 35 тыс. тонн, в Турцию – в 2,4 раза, достигнув 40 тыс. тонн (максимум за последние 10 месяцев), а в Саудовскую Аравию – в 14 раз, до 15 тыс. тонн (восьмимесячный максимум).

В то же время, поставки в отдельные страны сократились: в ОАЭ - на 32%, в Катар - на 85%, а в Ирак в марте поставки вообще не осуществлялись.

Эксперты объясняют перераспределение экспортных потоков ситуацией вокруг Ормузского пролива, блокирование которого усложнило работу ключевых портов и перегрузочных терминалов в регионе. Поэтому импортеры вынуждены искать альтернативные маршруты поставки, в частности через соседние страны с выходом к Красному морю.

В целом экспорт подсолнечного масла в страны Ближнего Востока, включая Турцию, в марте почти удвоился по сравнению с февралем и достиг 106,6 тыс. тонн - это самый высокий показатель с июня 2025 года.

На фоне обострения ситуации в регионе, в частности, войны с Ираном, цены на подсолнечное масло в Украине выросли с 1250 до 1300 долларов за тонну с доставкой в порты. Это, в свою очередь, стимулировало повышение цен на подсолнечник и увеличение объемов его переработки.

В апреле ожидается дальнейший сезонный рост предложения подсолнечника, тогда как высокий спрос на растительное масло сохранится на фоне подорожания нефти, а также пальмового и соевого масла.

Напомним, эскалация на Ближнем Востоке разгоняет мировые цены на нефть, повышая риски нового энергетического шока. Впрочем, в Украине эффект пока смягчает конкуренция между сетями АЗС, хотя потенциал для удорожания топлива остается высоким.