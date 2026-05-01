Apple снова бьет рекорды: $111 млрд за квартал и рост продаж iPhone

Доходы Apple за второй квартал финансового года продемонстрировали рекордный рост, невзирая на дефицит процессоров и проблемы со снабжением. За квартал, завершившийся 28 марта 2026 года, компания получила $111,2 млрд, что стало лучшим показателем для мартовского периода в истории производителя.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет The Verge.

CEO Apple Тим Кук объяснил такие результаты неожиданно высоким спросом на продукцию. В частности, выручка от продаж iPhone увеличилась на 22% и достигла $57 млрд. Исторический рекорд обновил и сегмент сервисов (Apple Music, Apple TV, Apple One), принеся компании $30,98 млрд.

Изменения в руководстве и анонсы ИИ

В апреле 2026 года стало известно о грядущих кадровых изменениях: Тим Кук покинет пост генерального директора, который будет занимать Джон Тернус. Кук перейдет на позицию исполнительного директора в сентябре, но к этому моменту возглавит конференцию WWDC в июне.

Ожидаемые новинки и недавние релизы:

Обновленная Siri: на конференции WWDC ожидается презентация Siri на базе ШИ-модели Gemini от Google.

MacBook Neo: в марте компания выпустила бюджетную модель за $599 с чипом A18 Pro и 8 Гб оперативной памяти.

Новые устройства: анонсированы iPhone 17E, iPad Air с чипом M4, а также обновлены линейки MacBook Air и Pro.

Стратегия на будущее

Компания продолжает расширять линейку устройств, ориентируясь как на бюджетный сегмент, так и на дорогостоящие инновационные решения. Это позволяет Apple сохранять положительную динамику даже при нестабильности цепочек поставки.

