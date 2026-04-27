Apple готовит самый дорогой iPhone за $2000: новый CEO рискует

Apple готовит запуск сложного iPhone стоимостью около $2000 на фоне смены CEO. Фото: AP

Apple планирует выпустить складывающийся iPhone стоимостью около $2000 и сделать его первым крупным продуктом нового CEO, чтобы перезапустить рост выручки.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Bloomberg.

Тим Кук покинет пост генерального директора компании Apple 1 сентября 2026 г. и перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров. Новым CEO станет Джон Тернус, который является старшим вице-президентом по аппаратному обеспечению и руководит разработкой iPhone, iPad и Mac.

Ожидается, что после назначения Тернуса через несколько недель представит новое устройство. Таким образом, Apple формирует четкую бизнес-стратегию: новый руководитель — новый продукт и новый цикл роста.

Сложный iPhone станет для компании попыткой зайти в премиальный сегмент, где средний чек значительно выше. Формат устройства уже протестирован рынком: в сложенном виде это смартфон, в разложенном – компактный планшет.

Главный расчет – на финансовый эффект. Аналитики прогнозируют, что запуск может помочь Apple выйти на выручку около 150 млрд долларов в праздничном квартале.

В то же время, этот шаг выглядит менее рискованным на фоне предыдущих экспериментов компании. В частности, гарнитура Apple Vision Pro, несмотря на активное продвижение, не стала массовым продуктом из-за высокой цены и ограниченного спроса.

В отличие от этого, сегмент складных смартфонов уже сформирован и демонстрирует стабильный спрос. В частности, Samsung несколько лет продает подобные устройства, включая модели дороже $2000.

Итак, Apple пытается одновременно решить две задачи – провести смену руководства без потери темпов роста и запустить новый продукт, который может стать драйвером доходов.

Ранее Apple представила бюджетный iPhone 17e за $599, получивший чип A19, камеру 48 Мп и увеличенный объем памяти. Компания позиционирует модель как доступный смартфон в новой линейке iPhone 17.

Лариса Крупко