Apple готує найдорожчий iPhone за $2000: новий CEO йде на ризик

Apple планує випустити складаний iPhone вартістю близько $2000 і зробити його першим великим продуктом нового CEO, щоб перезапустити зростання виручки.

Тім Кук залишить посаду генерального директора компанії Apple 1 вересня 2026 року і перейде на посаду виконавчого голови ради директорів. Новим CEO стане Джон Тернус, який наразі є старшим віцепрезидентом з апаратного забезпечення та керує розробкою iPhone, iPad та Mac.

Очікується, що після призначення Тернус через кілька тижнів представить новий пристрій. Таким чином Apple формує чітку бізнес-стратегію: новий керівник — новий продукт і новий цикл зростання.

Складаний iPhone стане для компанії спробою зайти у преміальний сегмент, де середній чек значно вищий. Формат пристрою вже протестований ринком: у складеному вигляді це смартфон, у розкладеному — компактний планшет.

Головний розрахунок — на фінансовий ефект. Аналітики прогнозують, що запуск може допомогти Apple вийти на виручку близько $150 млрд у святковому кварталі.

Водночас цей крок виглядає менш ризикованим на фоні попередніх експериментів компанії. Зокрема, гарнітура Apple Vision Pro, попри активне просування, не стала масовим продуктом через високу ціну та обмежений попит.

На відміну від цього, сегмент складаних смартфонів уже сформований і демонструє стабільний попит. Зокрема, Samsung кілька років продає подібні пристрої, включно з моделями дорожчими за $2000.

Отже, Apple намагається одночасно вирішити дві задачі — провести зміну керівництва без втрати темпів зростання та запустити новий продукт, який може стати драйвером доходів.

Раніше Apple представила бюджетний iPhone 17e за $599, який отримав чіп A19, камеру 48 Мп і збільшений обсяг пам’яті. Компанія позиціонує модель як найдоступніший смартфон у новій лінійці iPhone 17.