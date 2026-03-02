Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

--0,11

EUR

50,87

--0,16

Готівковий курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,15

50,95

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Apple представила бюджетний iPhone 17e з чіпом A19 та камерою 48 Мп за $599

Apple
Apple представила бюджетний iPhone 17e

Apple представила новий бюджетний смартфон iPhone 17e, який поєднує ключові функції флагманської лінійки iPhone 17 і доступну ціну — $599.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на реліз Apple.

Пристрій отримав чіп A19 останнього покоління, 6,1-дюймовий Super Retina XDR 4 дисплей, 48-мегапіксельну камеру Fusion з можливістю знімати відео в 4K, порт USB-C та підтримку бездротової зарядки MagSafe потужністю до 15 Вт.

Новинка має 256 ГБ пам’яті, що вдвічі більше, ніж у iPhone 16e, і дозволяє зберігати більше фото, відео та додатків. Корпус смартфона поєднує міцну алюмінієву рамку та покриття Ceramic Shield 2, що забезпечує підвищену стійкість до подряпин і падінь.

Смартфон отримав підтримку технології MagSafe для магнітної бездротової зарядки — на відміну від попередника, де використовувалася стандартна бездротова зарядка Qi. Також базова версія має 256 ГБ вбудованої памʼяті.

iPhone 17e підтримує сучасні функції безпеки та комфорту: автоматичне фільтрування дзвінків невідомих абонентів, виявлення аварій, супутникові повідомлення та технології Apple Intelligence, що полегшують щоденне користування. Смартфон працює на 5G, підтримує eSIM і забезпечує тривалий час автономної роботи — до 26 годин відтворення відео.

Apple позиціонує iPhone 17e як доступний варіант для широкого кола користувачів, поєднуючи сучасний дизайн, продуктивність і набір функцій, які раніше були доступні лише у топових моделях.

Додамо, з виходом нової серії iPhone 17, Apple традиційно оновила свою лінійку, припинивши продаж чотирьох моделей попереднього покоління. Таким чином, у 2025 році з офіційного сайту та магазинів Apple зникли iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max. 

Автор:
Тетяна Гойденко