З появою iPhone 17 Apple припинила офіційний продаж чотирьох популярних моделей смартфонів

З виходом нової серії iPhone 17, Apple традиційно оновила свою лінійку, припинивши продаж чотирьох моделей попереднього покоління. Таким чином, у 2025 році з офіційного сайту та магазинів Apple зникли iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Digitaltrends.

Що це означає для споживачів?

Хоча Apple більше не виробляє ці моделі, вони ще можуть бути доступні у сторонніх роздрібних продавців. Проте їх кількість буде обмеженою, а ціни, ймовірно, знизяться, що робить ці пристрої вигідною покупкою для тих, хто шукає якісний смартфон за меншу вартість.

Варто також зазначити, що з лінійки зникла модель Plus, і тепер iPhone 16 Plus залишається єдиним офіційно доступним телефоном з такою назвою.

Нова серія iPhone 17 та ціни

9 вересня компанія Apple провела презентацію своїх нових продуктів: смартфонів iPhone 17, оновлену лінійку Apple Watch, навушників AirPods та аксесуарів.

Попередні замовлення на нову серію iPhone 17 розпочнуться 12 вересня, а офіційний старт продажів запланований на 19 вересня. У новій лінійці представлено:

  • iPhone 17 (від $799); 
  • iPhone 17 Pro (від $1099); 
  • iPhone 17 Pro Max (від $1199); 
  • iPhone Air (від $999 — найтонша модель від Apple).

Варто зауважити, що українські магазини техніки вже відкрили передзамовлення на нові моделі iPhone.

Нагадаємо, вчора компанія Apple у штаб-квартирі в Купертіно, Каліфорнія, провела відеопрезентацію своїх нових продуктів.

Автор:
Тетяна Ковальчук