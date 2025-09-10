З появою iPhone 17 Apple припинила офіційний продаж чотирьох популярних моделей смартфонів

З виходом нової серії iPhone 17, Apple традиційно оновила свою лінійку, припинивши продаж чотирьох моделей попереднього покоління. Таким чином, у 2025 році з офіційного сайту та магазинів Apple зникли iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max.

Що це означає для споживачів?

Хоча Apple більше не виробляє ці моделі, вони ще можуть бути доступні у сторонніх роздрібних продавців. Проте їх кількість буде обмеженою, а ціни, ймовірно, знизяться, що робить ці пристрої вигідною покупкою для тих, хто шукає якісний смартфон за меншу вартість.

Варто також зазначити, що з лінійки зникла модель Plus, і тепер iPhone 16 Plus залишається єдиним офіційно доступним телефоном з такою назвою.

Нова серія iPhone 17 та ціни

9 вересня компанія Apple провела презентацію своїх нових продуктів: смартфонів iPhone 17, оновлену лінійку Apple Watch, навушників AirPods та аксесуарів.

Попередні замовлення на нову серію iPhone 17 розпочнуться 12 вересня, а офіційний старт продажів запланований на 19 вересня. У новій лінійці представлено:

iPhone 17 (від $799);

iPhone 17 Pro (від $1099);

iPhone 17 Pro Max (від $1199);

iPhone Air (від $999 — найтонша модель від Apple).

Варто зауважити, що українські магазини техніки вже відкрили передзамовлення на нові моделі iPhone.



