С появлением iPhone 17 Apple прекратила официальную продажу четырех популярных моделей смартфонов

iPhone
Apple прекратила официальную продажу четырех моделей смартфонов. / Depositphotos

С выходом новой серии iPhone 17 Apple традиционно обновила свою линейку, прекратив продажу четырех моделей предыдущего поколения. Таким образом, в 2025 году из официального сайта и магазинов Apple исчезли iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Digitaltrends.

Что это значит для потребителей?

Хотя Apple больше не производит эти модели, они могут быть доступны у сторонних розничных продавцов. Однако их количество будет ограничено, а цены, вероятно, снизятся, что делает эти устройства выгодной покупкой для ищущих качественный смартфон за меньшую стоимость.

Стоит отметить, что из линейки исчезла модель Plus, и теперь iPhone 16 Plus остается единственным официально доступным телефоном с таким названием.

Новая серия iPhone 17 и цены

9 сентября компания Apple провела презентацию своих новых продуктов: смартфонов iPhone 17, обновленную линейку Apple Watch, наушников AirPods и аксессуаров.

Фото 2 — С появлением iPhone 17 Apple прекратила официальную продажу четырех популярных моделей смартфонов

Предварительные заказы на новую серию iPhone 17 начнутся 12 сентября, а официальный старт продаж запланирован на 19 сентября. В новой линейке представлены:

  • iPhone 17 (от $799);
  • iPhone 17 Pro (от $1099);
  • iPhone 17 Pro Max (от $1199);
  • iPhone Air (от $999 – самая тонкая модель от Apple).

Следует заметить, что украинские магазины техники уже открыли предзаказы на новые модели iPhone.

Напомним, вчера компания Apple в штаб-квартире в Купертино, Калифорния , провела видео презентацию . своих новых продуктов.

Автор:
Татьяна Ковальчук