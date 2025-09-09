iPhone 17, Apple Watch и AirPods: компания Apple представила линейку новых продуктов (ФОТО)

9 сентября Apple провела ежегодную презентацию, на которой показала свои ключевые новинки: ультратонкий iPhone 17, обновленную линейку Apple Watch и наушники AirPods с новыми функциями. Рассмотрим подробнее, что нового принесла компания.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на живую трансляцию Вloomberg.

Видеопрезентация под лозунгом "впечатляюще" началась в штаб-квартире компании в Купертино, Калифорния, в 20:00 по Киеву.

Apple Watch

Новый Apple Watch Ultra 3 получил самый большой дисплей среди всех моделей Apple Watch благодаря увеличенной площади экрана и более тонким рамкам. Технология LTPO3 улучшила Always-On Display, обновляя изображения ежесекундно.

Ключевое в Apple Watch Ultra 3 – новый чип S11 SiP. Он значительно увеличил производительность по сравнению с предыдущими моделями и открыл возможности для интеграции Apple Intelligence в watchOS 26.

Apple Watch Ultra 3 – первые часы Apple с поддержкой 5G благодаря энергоэффективной технологии 5G RedCap. Также появилась функция спутниковой связи, позволяющая посылать экстренные сообщения с мест без сотового сигнала.

Среди медицинских новинок – функция обнаружения высокого кровяного давления и обновленные эксклюзивные циферблаты, что делает Ultra 3 привлекательным апгрейдом.

Apple Watch Series 11 также получили мощный чип S11 SiP, обеспечивающий значительный прирост производительности. Благодаря этому некоторые возможности ИИ в watchOS 26 будут эксклюзивны для этой модели.

Главное новшество для здоровья – возможность предупреждать о высоком кровяном давлении. Часы не показывают конкретные показатели, но информируют о рисках. Это вместе с функцией обнаружения апноэ сна помогает вовремя выявить потенциальные проблемы. Как и Ultra 3, Series 11 поддерживает 5G.

Apple Watch SE 3 представлен в двух размерах: 1,6 и 1,8 дюйма. Он имеет тонкие рамки и обновленный, современный вид. Несмотря на отсутствие Always-On Display, экран стал ярче и энергоэффективнее.

Корпус остался алюминиевым. Также была улучшена батарея и скорость зарядки.

AirPods

Наушники AirPods Pro 3 оснащены новым чипом H3, обещающим улучшенное качество звука и значительно более эффективное активное шумоподавление.

Они стали компактнее, а физическая кнопка для сопряжения была заменена на сенсорную.

Теперь AirPods Pro 3 – это не только аудиоустройство, но и часть экосистемы здоровья Apple. Они получили датчик сердечного ритма и функцию измерения температуры тела.

Еще одна революционная функция – Live Translation. Она позволяет вести разговоры, получая перевод в реальном времени прямо через наушники, что делает их идеальными для путешествий и международного общения.

iPhone 17

Под бурные аплодисменты компания представила долгожданный смартфон iPhone 17 .

Базовая модель доступна в лавандовом, шалфейном, туманно-голубом, черном и белом цветах. iPhone 17 имеет 6,3-дюймовый экран (чуть больше, чем раньше) с Apple ProMotion, который предлагает частоту обновления 120 герц.

Новинка получила пиковую яркость 3000 нит, что является значительным улучшением для использования на открытом воздухе. По словам компании, iPhone 17 также стал более долговечным благодаря использованию Ceramic Shield 2 с улучшенной стойкостью к царапинам. Это новый "керамический слой", разработанный Apple. Также есть новое семислойное антибликовое покрытие, улучшающее читабельность при ярком освещении.

iPhone 17 имеет новый чип A19, который является более быстрым, эффективным и включает в себя новый механизм отображения и улучшенный нейронный механизм для искусственного интеллекта. По словам Apple, встроенные LLM работают еще быстрее с новым чипом. У него 6-ядерный процессор и 5-ядерный графический процессор. Он на 20% быстрее чипа A18. Apple также добавила более быструю проводную зарядку.

iPhone 17 имеет основную камеру на 48 мегапикселей и телеобъектив на 12 мегапикселей.

Устройство оснащено функцией визуального интеллекта в iOS 26, которая, по словам Apple, позволяет пользователям задавать вопросы о том, что изображено на экране iPhone, например, чтобы помочь идентифицировать предмет мебели, который вы хотите приобрести, по изображению в Интернете, звучит так же, как Google Lens, но интегрирована в iPhone.

Кроме того, iPhone 17 получил новую фронтальную камеру Center Stage с улучшенным кадрированием и более широким полем зрения. Это самый большой сенсор передней камеры на iPhone. По словам Apple, это квадратный сенсор, который позволяет делать фотографии и видео с более высоким разрешением.

По словам Apple, видео селфи также улучшено благодаря использованию технологии, похожей на функции Action Mode на задних камерах.

iPhone Air

Apple также продемонстрировал свой сверхтонкий iPhone Air, который компания называет "частицей будущего".

iPhone Air имеет толщину 5,6 миллиметра и "не похож ни на что, что вы когда-нибудь держали в руках". Он имеет 6,5-дюймовый экран, технологию ProMotion, новое керамическое стекло Ceramic Shield как спереди, так и сзади. Новое заднее стекло в четыре раза прочнее. Новая область камеры содержит место для большего количества компонентов, таких как чип и другие датчики, кроме самой камеры.

Как отметили в компании, iPhone Air "превосходит" требования к прочности на изгиб и изготовлен из титана.

С толщиной 5,6 миллиметра iPhone Air немного тоньше 5,8-миллиметрового Galaxy S25 Edge от Samsung. Оба телефона имеют титановую рамку.

Гаджет имеет новый чип A19 Pro. Apple утверждает, что этот графический процессор является самым быстрым телефоном в мире. Также в iPhone Air заложен новый модем C1X, который вдвое быстрее C1 в iPhone 16e.

Кроме того iPhone Air оснащен новой 18-мегапиксельной фронтальной видеокамерой Center Stage, которая одновременно записывает как переднюю, так и заднюю части.

Есть новый магнитный крепеж аккумулятора MagSafe, который Apple, похоже, рекламирует как обязательный элемент для устройства.

iPhone 17 Pro

В новой линейке смартфонов Apple также представила iPhone 17 Pro. СЕО компании Тим Кук отметил, что новый iPhone 17 Pro был разработан "с нуля".

iPhone 17 Pro имеет "самый большой аккумулятор" среди всех iPhone. Он оснащен новым процессором A19 Pro, а также новой охлаждающей системой для лучшего рассеивания тепла.

Модель имеет новые цвета: серебряный, насыщенный синий и космический оранжевый.

iPhone 17 Pro также оснащен системой A19 Pro, которая в этом устройстве имеет 6-ядерный процессор и 6-ядерный графический процессор, на шаг выше A19 Pro в iPhone Air.

Кроме того, iPhone 17 Pro имеет новую керамическую защиту на задней панели и антибликовое покрытие и самое длительное время автономной работы среди iPhone.

Этот гаджет оснащен фронтальной 18-мегапиксельной камерой Center Stage и имеет три 48-мегапиксельные камеры на задней панели. Также есть новый 8-кратный зум для большего оптического зума. Все новые модели iPhone 17 Pro начинаются с 256 гигабайтами памяти.

Цены на новые iPhone

Как было озвучено на презентации, цена на iPhone 17 Pro начинается от 1099 долларов, что на 100 долларов больше, но объем памяти удвоился, поэтому это вроде бы компенсируется. Это не подлинное повышение цены. iPhone Air стоит 999 долларов, а iPhone 17 – 799 долларов.

Напомним, 31 июля, компания Apple опубликовала отчет о прибыли за текущий квартал, превзошедший ожидания Уолл-стрит по прибыли и выручке. Продажа iPhone выросла на 13% в годовом исчислении, а общая выручка увеличилась на 10% — это наибольший квартальный рост выручки Apple с декабря 2021 года.