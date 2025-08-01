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Компания Apple сообщила о наибольшем росте выручки с декабря 2021 года: финансовые показатели

Apple Park в Купертино
Apple Park – штаб-квартира компании в Кремниевой долине. / Википедия

В четверг, 31 июля, компания Apple опубликовала отчет о прибыли за текущий квартал, превзошедший ожидания Уолл-стрит по прибыли и выручке. Продажа iPhone выросла на 13% в годовом исчислении, а общая выручка увеличилась на 10% — это наибольший квартальный рост выручки Apple с декабря 2021 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию CNBC.

Финансовые показатели Apple выросли, несмотря на предупреждение генерального директора Тима Кука о том, что тарифы США увеличат расходы на 1,1 млрд долларов за этот период.

Эти пошлины, ставшие центральным элементом торговой войны президента США Дональда Трампа, обошлись компании в 800 миллионов долларов в июньском квартале и подтолкнули некоторых покупателей к покупке iPhone в конце весны этого года.

Вот каких результатов добилась компания Apple во втором квартале по сравнению с консенсус-прогнозами:

  • прибыль на акцию -   $1,57 против ожидаемых $1,43;
  • выручка — $94,04 млрд против ожидаемых $89,53 млрд;
  • выручка от iPhone - $44,58 млрд против ожидаемых $40,22 млрд;
  • доход Mac - $8,05 млрд против ожидаемых $7,26 млрд;
  • доход от iPad   $6,58 млрд против ожидаемых $7,24 млрд;
  • выручка от продажи других продуктов — $7,40 млрд против ожидаемых $7,82;
  • доход от услуг - $27,42 млрд против ожидаемых $26,80 млрд;
  • валовой доход – 46,5% против ожидаемых 45,9%.

"Это был исключительный квартал по любым меркам", – оценил Кук финансовые достижения компании.

Сейчас Apple на рынке премиальных мобильных телефонов сталкивается с конкуренцией со стороны такого игрока, как Samsung Electronics. А в области программного обеспечения – с вызовами Alphabet, которая быстро интегрирует функции искусственного интеллекта в свою конкурирующую операционную систему Android.

Напомним, во втором квартале 2025 года Samsung вернула себе первенство на мировом рынке смартфонов, обойдя Apple по количеству отгруженных устройств.

Автор:
Татьяна Ковальчук