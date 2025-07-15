Samsung снова лидер: компания опередила Apple по объемам продаж смартфонов во II квартале

Во втором квартале 2025 года Samsung вернула себе первенство на мировом рынке смартфонов, обойдя Apple по количеству отгруженных устройств. По данным International Data Corporation (IDC), южнокорейская компания поставила 58 миллионов смартфонов, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Доля Samsung на рынке составила 20%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на отчет IDC.

Apple заняла второе место с результатом 46,4 миллионов проданных iPhone. Это на 1,5% больше, чем в прошлом, однако ниже, чем в первом квартале 2025-го. Аналитики объясняют снижение ожиданий потребителями новых моделей, которые выйдут осенью.

Третью позицию в рейтинге заняла китайская Xiaomi с 42,5 миллионами отгруженных смартфонов и долей 14,4%. Замыкают пятерку лидеров компании Vivo (27,1 млн, 9,2%) и Transsion (25,1 млн, 9,2%), известные брендами Infinix, Itel и Tecno.

В целом глобальные поставки смартфонов во втором квартале выросли на 1% в годовом исчислении – до 295,2 миллиона единиц. Несмотря на позитивную динамику, рынок сталкивается с давлением макроэкономической неопределенности — в частности, волатильностью валют, инфляцией и безработицей в ряде регионов. Это умеряет спрос, особенно в бюджетном сегменте.

В Samsung росту способствовали успешные продажи моделей Galaxy A36 и A56. По словам вице-президента IDC Франсиско Херонимо, эти смартфоны, поддерживающие функции искусственного интеллекта, пользуются спросом среди покупателей, ищущих технологии нового поколения по умеренной цене.

В то же время Apple показала снижение на рынке Китая — на 1% за квартал — несмотря на успешное участие в фестивале онлайн-торговли 618. Продажи в регионе не успели компенсировать потери из-за снижения субсидий, в то время как развивающиеся рынки продемонстрировали рост.

По оценке экспертов IDC, возобновление интереса к инновационным смартфонам с искусственным интеллектом и появление новых моделей могут стимулировать дальнейший рост рынка. Сейчас он демонстрирует положительную динамику восьмой квартал подряд впервые с 2013 года.

Samsung решила аннулировать собственные акции на сумму 2,11 млрд долларов США, которые она приобрела ранее. Это первый случай, когда технологический гигант пошел на такой шаг.