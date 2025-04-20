Samsung в мае приступит к производству новых сложных смартфонов Galaxy Fold 7 и Flip 7

Компания Samsung готовится к массовому производству своих новых сложных смартфонов – Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. Как сообщается, уже в мае компания начнет собирать эти устройства на заводах во Вьетнаме, где традиционно производит большинство своих телефонов для глобального рынка.

Об этом сообщает Sammobile.

Компания Samsung Display уже приступила к выпуску сложных OLED-панелей для новых моделей. После завершения производственного этапа панели поставляются Samsung Electronics, использующая их для окончательной сборки устройств. Ожидается, что официальная презентация новинок состоится в июле.

Во втором квартале 2025 года Samsung планирует выпустить 240 000 единиц Galaxy Z Flip 7, что свидетельствует о высоких ожиданиях продаж. Также запланировано изготовить 170 тысяч смартфонов Galaxy Z Flip 7 FE – более доступной версии, которая, вероятно, появится не раньше октября или ноября, чтобы не снизить спрос на флагманскую модель.

Интересно, что предыдущий тираж Galaxy Z Fold 7 будет составлять 160 тысяч единиц, что меньше чем для Flip 7 FE, хотя последний еще официально не представлен. Также сообщается, что Fold 7 будет доступен в четырех цветах, а одна из новых моделей может получить оттенок CoralRed, знакомый по серии Galaxy S25.

Среди технических новшеств — возможное использование нового чипа Exynos 2500 в серии Galaxy Z Flip 7. По данным источников, Samsung рассматривает возможность полного перехода на этот чип в будущих складных смартфонах, постепенно отказываясь от моделей с процессорами Qualcomm.

Кроме того, в компании продолжается работа над новым типом устройства – смартфоном, состоящим в три части. Однако пока неизвестно, появится ли эта модель в продаже уже в 2025 году.

Также в этом году Samsung запланировала производство около 200 000 единиц своего смартфона с тремя складывающимися внутрь экранами. Планируется, что производство деталей начнется во втором квартале.