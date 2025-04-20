Samsung у травні розпочне виробництво нових складаних смартфонів Galaxy Fold 7 та Flip 7

Компанія Samsung готується до масового виробництва своїх нових складних смартфонів — Galaxy Z Fold 7 і Galaxy Z Flip 7. Як повідомляється, вже у травні компанія почне збирати ці пристрої на заводах у В’єтнамі, де традиційно виготовляє більшість своїх телефонів для глобального ринку.

Про це повідомляє Sammobile.

Компанія Samsung Display вже розпочала випуск складних OLED-панелей для нових моделей. Після завершення виробничого етапу панелі постачаються Samsung Electronics, яка використовує їх для остаточного складання пристроїв. Очікується, що офіційна презентація новинок відбудеться в липні.

У другому кварталі 2025 року Samsung планує випустити 240 тисяч одиниць Galaxy Z Flip 7, що свідчить про високі очікування продажів. Також заплановано виготовити 170 тисяч смартфонів Galaxy Z Flip 7 FE — більш доступної версії, яка, ймовірно, з’явиться не раніше жовтня або листопада, аби не зменшити попит на флагманську модель.

Цікаво, що попередній тираж Galaxy Z Fold 7 становитиме 160 тисяч одиниць, що менше, ніж для Flip 7 FE, хоча останній ще офіційно не представлений. Також повідомляється, що Fold 7 буде доступний у чотирьох кольорах, а одна з нових моделей може отримати відтінок CoralRed, знайомий за серією Galaxy S25.

Серед технічних нововведень — ймовірне використання нового чіпа Exynos 2500 у серії Galaxy Z Flip 7. За даними джерел, Samsung розглядає можливість повного переходу на цей чіп у майбутніх складаних смартфонах, поступово відмовляючись від моделей з процесорами Qualcomm.

Крім того, у компанії триває робота над новим типом пристрою — смартфоном, що складається у три частини. Проте поки що невідомо, чи з’явиться ця модель у продажу вже у 2025 році.

Також цього року Samsung запланувала виробництво близько 200 000 одиниць свого смартфона з трьома екранами, що складається всередину, — Tri-Fold Планується, що виробництво деталей розпочнеться у другому кварталі.