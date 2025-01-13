Samsung может представить тройной складной смартфон уже в этом году

Компания Samsung Electronics запланировала производство около 200 000 единиц своего смартфона с тремя складывающимися внутрь экранами — Tri-Fold, который планируется впервые выпустить в этом году. Планируется, что производство деталей начнется во втором квартале.

Об этом сообщает The Elec.

Tri-Fold будет использовать сложную петлю, позволяющую экрану сворачиваться внутрь. Подобная технология уже была представлена Huawei в их Mate XT в прошлом году, однако у Samsung будет улучшен уровень сложности и новейший дизайн.

В разложенном виде Tri-Fold будет иметь экран размером около 10 дюймов, приближающийся к параметрам Mate XT (10,2 дюйма).

Чтобы обеспечить качественное производство деталей для Tri-Fold, Samsung Electronics планирует приступить к изготовлению чуть раньше, чем для стандартных моделей Galaxy Z Fold 7. Новый форм-фактор нуждается в сверхтонких и высокотехнологичных компонентах, что усложняет стабильное производство.

Samsung стремится укрепить свои позиции лидера на рынке сложных телефонов. Несмотря на медленный рост мирового спроса, конкуренция со стороны китайских производителей, таких как Huawei, усиливается из-за выпуска более тонких и более легких моделей. В ответ на это Samsung уже представила в прошлом году Galaxy Z Fold SE – более тонкую версию своих сложных смартфонов.

В 2025 году компания также планирует выпуск Galaxy Z Flip FE, упрощенной версии Galaxy Z Flip 7. Ожидается, что ее компонентный состав будет похож на базовую модель.

Планы производства и перспективы рынка

Samsung Electronics планирует изготовить около 7 миллионов сложных телефонов в 2024 году, включая:

Galaxy Z Flip 7 — 3 миллиона единиц,

— 3 миллиона единиц, Galaxy Z Flip FE – 900 000 единиц,

– 900 000 единиц, Galaxy Z Fold 7 — 2 миллиона единиц,

— 2 миллиона единиц, Tri-Fold – 200 000 единиц.

Хотя Samsung активно развивает технологии сложных смартфонов, компания прогнозирует, что в первый год запуска продажи новых моделей вряд ли превысят 10 миллионов единиц.

Эти шаги демонстрируют стремление Samsung не только сохранить свои позиции на рынке, но задать новые стандарты инноваций в области смартфонов.

Добавим, в июле 2023 года Samsung презентовал двойные "раскладушки" Galaxy Z Flip 5 и Fold 5. Среди особенностей Flip 5 был 3,4-дюймовый внешний дисплей, что значительно больше 1,9-дюймового экрана у его предшественника. Он тянется от петли смартфона к двойной камере и способен запускать Android- приложения.