Выйдет не только в Китае. Представлен складной смартфон Oppo Find N3 (ФОТО)

Компания Oppo представила в Сингапуре смартфон Find N3. Это первое горизонтально складное устройство фирмы, которое выйдет не только на китайском рынке, пишет GSMArena.

Внешний экран гаджета – это 6,31-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 2484 x 1116 пикселей и динамической частотой обновления в 10-120 Гц. Дисплей имеет отношение сторон 20:9.

Диагональ внутреннего экрана составляет 7,82 дюйма, разрешение – 2440 x 2268 пикселей, частота динамического обновления – 1-120 Гц.

Максимальная яркость обеих панелей – 2800 нит.

Oppo Find N3. Фото: Oppo Oppo Find N3. Фото: Oppo Oppo Find N3. Фото: Oppo Oppo Find N3. Фото: Oppo Oppo Find N3. Фото: Oppo Oppo Find N3. Фото: Oppo Oppo Find N3. Фото: Oppo

Oppo Find N3 оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2 с 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ основной памяти. Смартфон получил аккумулятор емкостью в 4805 мА·ч, поддерживающий технологию быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 67 Вт. Производитель обещает, что устройство можно зарядить с 0% до 100% за 42 минуты.

Тыловая камера Hasselblad состоит из трех датчиков: основного на 48 МП, сверхширокоугольного на 49 МП и телеобъектива на 64 МП. Для селфи есть 20-мегапиксельный модуль на внутреннем экране и 32-мегапиксельный – на внешнем.

Смартфон работает на операционной системе Android 13 со специальной оболочкой ColorOS.

Oppo Find N3 доступен в четырех цветах и двух вариантах отделки: задняя панель черного и красного смартфонов имеет веганскую кожу, а зеленого и золотого – матовое стекло.

Цена на устройство составит от 2399 сингапурских долларов (около 1745 долларов США). Предварительные заказы будут приниматься с 20 октября.