Складной смартфон OnePlus Open впервые показали публично (ВИДЕО)

Пока компания OnePlus готовится к презентации своего дебютного складного смартфона OnePlus Open, устройство уже показали публично. Соответствующее видео опубликовано на сайте Slashleaks.

Как сообщает 9to5Google, смартфон был замечен в руках индийской актрисы Анушки Шармы, когда возле нее было много людей.

О том, что это гаджет от OnePlus, свидетельствует, в частности, большой островок для тыловой камеры.

В свою очередь инсайдер OnLeaks обратил внимание, что действия актрисы выглядели умышленными.

Sooooooo obviously on purpose... I mean, who the hell with such an ultra secret prototype in his hands holds it and poses like that in public?! C'mon @OnePlus...🤣🤣🤣 #OnePlus #OnePlusFold @Slashleaks 👉🏻 https://t.co/LwwzsgkamA pic.twitter.com/pjQvPE4S1W — Steve H.McFly (@OnLeaks) September 29, 2023

OnePlus Open: характеристики

По информации Smartprix, OnePlus Open может получить 7,8-дюймовый внутренний и 6,3-дюймовый внешний экран с частотой обновления в 120 Гц.

Складной смартфон оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC. Аппарат будет иметь до 16 ГБ оперативной памяти и не менее 256 ГБ основной памяти.

Тыловая камера будет состоять из основного и ультраширокого датчиков на 48 МП каждый, а также телеобъектива на 64 МП (издание GSMArena писало, что основной модуль будет иметь 50 МП. Также оно информировало, что для селфи будут 20-мегапиксельная камера на внешнем экране и 32-мегапиксельная на внутреннем).

Устройство может получить аккумулятор на 4800 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт.

GSMArena указывало, что OnePlus Open будет продаваться в ценовом диапазоне 1500-1800 долларов.

9to5Google пишет, что смартфон будет анонсирован примерно 19 октября.