На основе новейшей Android: OnePlus запустила открытое тестирование OxygenOS 14

Компания OnePlus запустила открытое бета-тестирование операционной системы OxygenOS 14, которая создана на базе Android 14. Первыми ее могут опробовать владельцы флагмана OnePlus 11, пишет GSMArena.

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Еще в мае бета-версия Android 14 для OnePlus 11 стала доступна разработчикам, которые могли протестировать свои приложения на ОС. Теперь все владельцы флагмана, находящиеся в Северной Америке и Индии, получили возможность исследовать оболочку OnePlus на основе этой системы.

Количество мест для тестирования, которое начнется в ближайшее время, ограничено пятью тысячами человек.

OnePlus отмечает, что система получила следующие изменения:

улучшение работы системы разрешений, связанных с фото и видео;

повышение стабильности системы и плавности анимаций, а также ускорение запуска приложений;

обновление визуального стиля Aquamorphic Design с "более естественным, нежным и четким стилем цветов";

обновление звуков системных сообщений и рингтонов;

добавлен виджет Always-On Display, визуализирующий сокращение объема выбросов углекислого газа за счет того, что пользователь ходит пешком, а не ездит на машине.

Компания предупредила, что тестовые сборки включают в себя ошибки и отличаются нестабильностью работы. Но существует механизм возврата на OxygenOS 13.1.

Ранее OnePlus объявила, что стабильная версия OxygenOS 14 будет выпущена 25 сентября. Однако GSMArena отмечает, что Google еще не реализовала стабильную Android 14, и, по слухам, это произойдет только 4 октября, после представления серии Pixel 8.