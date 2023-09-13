На основі найновішої Android: OnePlus запустила відкрите тестування OxygenOS 14

Компанія OnePlus запустила відкрите бета-тестування операційної системи OxygenOS 14, яка створена на базі Android 14. Першими її можуть випробувати власники флагмана OnePlus 11, пише GSMArena.

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Ще в травні бета-версія Android 14 для OnePlus 11 стала доступна розробникам, які могли протестувати свої програми на ОС. А тепер усі власники цього смартфона, які перебувають у Північній Америці та Індії, отримали можливість дослідити оболонку OnePlus на основі цієї системи.

Кількість місць для тестування, яке розпочнеться найближчим часом, обмежена пʼятьма тисячами осіб.

OnePlus зазначає, що система отримала наступні зміни:

покращення роботи системи дозволів, пов'язаних із фото та відео;

підвищення стабільності системи та плавності анімацій, а також прискорення запуску додатків;

оновлення візуального стилю Aquamorphic Design з "більш природним, ніжнішим і чіткішим стилем кольорів";

оновлення звуків системних повідомлень та рінгтонів;

додано віджет Always-On Display, який візуалізує скорочення обсягу викидів вуглекислого газу за рахунок того, що користувач ходить пішки, а не їздить на машині.

Компанія попередила, що тестові зборки включають помилки та відрізняються нестабільністю роботи. Але існує механізм для повернення на OxygenOS 13.1.

Раніше OnePlus оголосила, що стабільна версія OxygenOS 14 буде випущена 25 вересня. Однак GSMArena зауважує, що Google ще не реалізувала стабільну версію Android 14, і, за чутками, це відбудеться лише 4 жовтня, після представлення серії Pixel 8.