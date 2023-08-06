Зʼявилися нові рендери складаного смартфона OnePlus Open: дизайн значно змінився (ФОТО)

Компанія OnePlus внесла зміни в дизайн свого дебютного складаного смартфона: він отримав інше співвідношення сторін і більш заокруглені кути. Відповідні рендери опублікувало видання Smartprix спільно з інсайдером OnLeaks.

Новий дизайн майбутнього ґаджета демонструє більш широкі сторони екранів, якщо порівнювати з попередніми візуалізаціями, які були засновані на ранньому тестовому прототипі.

Порівняння попереднього й нового рендерів OnePlus Open. Фото: OnLeaks x Smartprix

Також смартфон тепер здається меншим за висотою, адже круглий острівець камери займає набагато більше простору на задній панелі. Видно, що логотип виробника камер Hasselblad замінили просто літерою H.

Селфі-камера внутрішнього дисплея тепер не в лівому куті, а в правому. Крім того, розробники вирішили перемістити динаміки смартфона, щоб звук був кращим.

Нові рендери OnePlus Open. Фото: OnLeaks x Smartprix Нові рендери OnePlus Open. Фото: OnLeaks x Smartprix Нові рендери OnePlus Open. Фото: OnLeaks x Smartprix

OnePlus Open: характеристики

Що стосується технічних особливостей, то OnePlus Open може отримати 7,8-дюймовий внутрішній і 6,3-дюймовий зовнішній екрани з частотою оновлення в 120 Гц.

Згідно з чутками, складаний смартфон оснастять процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC. Апарат матиме до 16 ГБ оперативної та щонайменше 256 ГБ основної пам’яті.

Тилова камера складатиметься з основного й ультраширокого датчиків на 48 МП кожний, а також телеобʼєктива на 64 МП (GSMArena писала, що основний модуль матиме 50 МП. Також видання вказувало, що для селфі будуть 20-мегапіксельна камера на зовнішньому екрані та 32-мегапіксельна на внутрішньому).

Пристрій може отримати акумулятор на 4800 мА·год із підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 67 Вт.

За даними GSMArena, OnePlus Open продаватиметься в ціновому діапазоні 1500-1800 доларів.

Очікувалося, що анонс складаного OnePlus відбудеться 29 серпня, однак нещодавно інсайдер Макс Джамбор повідомив про рішення виробника дещо відкласти запуск. Причиною стала зміна постачальника екранів.