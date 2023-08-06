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Зʼявилися нові рендери складаного смартфона OnePlus Open: дизайн значно змінився (ФОТО)
Компанія OnePlus внесла зміни в дизайн свого дебютного складаного смартфона: він отримав інше співвідношення сторін і більш заокруглені кути. Відповідні рендери опублікувало видання Smartprix спільно з інсайдером OnLeaks.
Новий дизайн майбутнього ґаджета демонструє більш широкі сторони екранів, якщо порівнювати з попередніми візуалізаціями, які були засновані на ранньому тестовому прототипі.
Також смартфон тепер здається меншим за висотою, адже круглий острівець камери займає набагато більше простору на задній панелі. Видно, що логотип виробника камер Hasselblad замінили просто літерою H.
Селфі-камера внутрішнього дисплея тепер не в лівому куті, а в правому. Крім того, розробники вирішили перемістити динаміки смартфона, щоб звук був кращим.Підписуйтеся на наш YouTube канал
OnePlus Open: характеристики
Що стосується технічних особливостей, то OnePlus Open може отримати 7,8-дюймовий внутрішній і 6,3-дюймовий зовнішній екрани з частотою оновлення в 120 Гц.
Згідно з чутками, складаний смартфон оснастять процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC. Апарат матиме до 16 ГБ оперативної та щонайменше 256 ГБ основної пам’яті.
Тилова камера складатиметься з основного й ультраширокого датчиків на 48 МП кожний, а також телеобʼєктива на 64 МП (GSMArena писала, що основний модуль матиме 50 МП. Також видання вказувало, що для селфі будуть 20-мегапіксельна камера на зовнішньому екрані та 32-мегапіксельна на внутрішньому).
Пристрій може отримати акумулятор на 4800 мА·год із підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 67 Вт.
За даними GSMArena, OnePlus Open продаватиметься в ціновому діапазоні 1500-1800 доларів.
Очікувалося, що анонс складаного OnePlus відбудеться 29 серпня, однак нещодавно інсайдер Макс Джамбор повідомив про рішення виробника дещо відкласти запуск. Причиною стала зміна постачальника екранів.