Появились новые рендеры складного смартфона OnePlus Open: дизайн значительно изменился (ФОТО)

Компания OnePlus внесла изменения в дизайн своего дебютного складного смартфона: он получил другое соотношение сторон и более закругленные углы. Соответствующие рендеры опубликовало издание Smartprix совместно с инсайдером OnLeaks.

Новый дизайн будущего гаджета демонстрирует более широкие стороны экранов, если сравнивать с предыдущими визуализациями, основанными на раннем тестовом прототипе.

Сравнение предыдущего и нового рендера OnePlus Open. Фото: OnLeaks x Smartprix

Также смартфон теперь кажется меньше по высоте, ведь круглый островок камеры занимает гораздо больше пространства на задней панели. Видно, что логотип производителя камер Hasselblad заменили просто буквой H.

Селфи-камера внутреннего дисплея теперь не левом углу, а в правом. Кроме того, разработчики решили переместить динамики смартфона, чтобы звук был лучше.

Новые рендеры OnePlus Open. Фото: OnLeaks x Smartprix Новые рендеры OnePlus Open. Фото: OnLeaks x Smartprix Новые рендеры OnePlus Open. Фото: OnLeaks x Smartprix

OnePlus Open: характеристики

Что касается технических особенностей, то OnePlus Open может получить 7,8-дюймовый внутренний и 6,3-дюймовый внешний экран с частотой обновления в 120 Гц.

Согласно слухам, складной смартфон оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC. Аппарат будет иметь до 16 ГБ оперативной памяти и не менее 256 ГБ основной памяти.

Тыловая камера будет состоять из основного и ультраширокого датчиков на 48 МП каждый, а также телеобъектива на 64 МП (GSMArena писала, что основной модуль будет иметь 50 МП. Также издание указывало, что для селфи будут 20-мегапиксельная камера на внешнем экране и 32-мегапиксельная на внутреннем).

Устройство может получить аккумулятор на 4800 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт.

По данным GSMArena, OnePlus Open будет продаваться в ценовом диапазоне 1500–1800 долларов.

Ожидалось, что анонс складного OnePlus состоится 29 августа, однако недавно инсайдер Макс Джамбор сообщил о решении компании немного отложить запуск. Причиной стала смена поставщика экранов.