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Появились новые рендеры складного смартфона OnePlus Open: дизайн значительно изменился (ФОТО)
Компания OnePlus внесла изменения в дизайн своего дебютного складного смартфона: он получил другое соотношение сторон и более закругленные углы. Соответствующие рендеры опубликовало издание Smartprix совместно с инсайдером OnLeaks.
Новый дизайн будущего гаджета демонстрирует более широкие стороны экранов, если сравнивать с предыдущими визуализациями, основанными на раннем тестовом прототипе.
Также смартфон теперь кажется меньше по высоте, ведь круглый островок камеры занимает гораздо больше пространства на задней панели. Видно, что логотип производителя камер Hasselblad заменили просто буквой H.
Селфи-камера внутреннего дисплея теперь не левом углу, а в правом. Кроме того, разработчики решили переместить динамики смартфона, чтобы звук был лучше.Подписывайтесь на наш Telegram канал
OnePlus Open: характеристики
Что касается технических особенностей, то OnePlus Open может получить 7,8-дюймовый внутренний и 6,3-дюймовый внешний экран с частотой обновления в 120 Гц.
Согласно слухам, складной смартфон оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC. Аппарат будет иметь до 16 ГБ оперативной памяти и не менее 256 ГБ основной памяти.
Тыловая камера будет состоять из основного и ультраширокого датчиков на 48 МП каждый, а также телеобъектива на 64 МП (GSMArena писала, что основной модуль будет иметь 50 МП. Также издание указывало, что для селфи будут 20-мегапиксельная камера на внешнем экране и 32-мегапиксельная на внутреннем).
Устройство может получить аккумулятор на 4800 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт.
По данным GSMArena, OnePlus Open будет продаваться в ценовом диапазоне 1500–1800 долларов.
Ожидалось, что анонс складного OnePlus состоится 29 августа, однако недавно инсайдер Макс Джамбор сообщил о решении компании немного отложить запуск. Причиной стала смена поставщика экранов.