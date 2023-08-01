OnePlus отложила запуск своего первого складного смартфона, – инсайдер

Компания OnePlus решила отложить запуск своего первого складного смартфона Open из-за изменения экрана устройства. Об этом сообщил инсайдер Макс Джамбор.

По его словам, задержка будет незначительной. Она связана с тем, что Open должен был получить экран от компании BOE, однако OnePlus решила сменить поставщика дисплеев – им станет Samsung.

Ранее ожидалось, что анонс OnePlus Open состоится 29 августа. Как отмечает GSMArena, новая дата пока неизвестна, но она должна быть объявлена в ближайшее время.

OnePlus Open: характеристики

По данным GSMArena, будущий OnePlus Fold оснастят 6,3-дюймовым внешним AMOLED-экраном с разрешением FHD+ и частотой обновления в 120 Гц. Основной 7,8-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей, вероятно, будет иметь разрешение 1900×2100 пикселей также с частотой обновления на уровне 120 Гц.

У гаджета будет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, до 16 ГБ оперативной и до 512 ГБ основной памяти.

OnePlus Open. Рендер: OnLeaks x Smartprix

Что касается камер, то OnePlus Fold будет иметь основной датчик на 50 МП, сверхширокоугольный датчик на 48 МП и телеобъектив на 64 МП. Для селфи будут 20-мегапиксельная камера на внешнем экране, и 32-мегапиксельная – на внутреннем.

Есть информация, что смартфон получит аккумулятор емкостью 4800 мА·ч и поддержку зарядки с мощностью 67 Вт. Устройство будет работать под управлением OxygenOS 13.1 на базе Android 13.

Цена на OnePlus Open пока неизвестна, но предполагается, что смартфон с такими характеристиками будет продаваться в диапазоне 1500-1800 долларов.