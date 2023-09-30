Складаний смартфон OnePlus Open вперше показали публічно (ВІДЕО)

Поки компанія OnePlus готується до презентації свого дебютного складаного смартфона OnePlus Open, пристрій уже показали публічно. Відповідне відео опублікувано на сайті Slashleaks.

Як повідомляє 9to5Google, смартфон був помічений у руках індійської акторки Анушки Шарми, коли біля неї було багато людей.

Про те, що це ґаджет від OnePlus, свідчить, зокрема, великий острівець для тилової камери.

Своєю чергою інсайдер OnLeaks звернув увагу, що дії акторки виглядали навмисними.

Sooooooo obviously on purpose... I mean, who the hell with such an ultra secret prototype in his hands holds it and poses like that in public?! C'mon @OnePlus...🤣🤣🤣 #OnePlus #OnePlusFold @Slashleaks 👉🏻 https://t.co/LwwzsgkamA pic.twitter.com/pjQvPE4S1W — Steve H.McFly (@OnLeaks) September 29, 2023

OnePlus Open: характеристики

За інформацією Smartprix, OnePlus Open може отримати 7,8-дюймовий внутрішній і 6,3-дюймовий зовнішній екрани з частотою оновлення в 120 Гц.

Складаний смартфон оснастять процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC. Апарат матиме до 16 ГБ оперативної та щонайменше 256 ГБ основної пам’яті.

Тилова камера складатиметься з основного й ультраширокого датчиків на 48 МП кожний, а також телеобʼєктива на 64 МП (видання GSMArena писало, що основний модуль матиме 50 МП. Також воно інформувало, що для селфі будуть 20-мегапіксельна камера на зовнішньому екрані та 32-мегапіксельна на внутрішньому).

Пристрій може отримати акумулятор на 4800 мА·год із підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 67 Вт.

GSMArena вказувало, що OnePlus Open продаватиметься в ціновому діапазоні 1500-1800 доларів.

9to5Google пише, що смартфон буде анонсовано приблизно 19 жовтня.