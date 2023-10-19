Вийде не лише в Китаї. Представлено складаний смартфон Oppo Find N3 (ФОТО)

Компанія Oppo представила в Сінгапурі смартфон Find N3. Це перший горизонтально складаний пристрій фірми, який вийде не лише на китайському ринку, пише GSMArena.

Зовнішній екран ґаджета – це 6,31-дюймова AMOLED-панель з роздільною здатністю 2484 x 1116 пікселів та динамічною частотою оновлення в 10-120 Гц. Дисплей має співвідношення сторін 20:9.

Діагональ внутрішьного екрана становить 7,82 дюйма, роздільна здатність – 2440 x 2268 пікселів, частота динамічного оновлення – 1-120 Гц.

Максимальна яскравість обох панелей – 2800 ніт.

Oppo Find N3. Фото: Oppo Oppo Find N3. Фото: Oppo Oppo Find N3. Фото: Oppo Oppo Find N3. Фото: Oppo Oppo Find N3. Фото: Oppo Oppo Find N3. Фото: Oppo

Oppo Find N3 оснащено процесором Snapdragon 8 Gen 2 із 16 ГБ оперативної та до 1 ТБ основної памʼяті. Смартфон отримав акумулятор ємністю в 4805 мА·год, який підтримує технологію швидкого заряджання SuperVOOC потужністю 67 Вт. Виробник обіцяє, що пристрій можна зарядити від 0% до 100% за 42 хвилини.

Тилова камера Hasselblad складається з трьох датчиків: основного на 48 МП, надширококутного на 49 МП й телеобʼєктива на 64 МП. Для селфі є 20-мегапіксельний модуль на внутрішньому екрані й 32-мегапіксельний – на зовнішньому.

Смартфон працює на операційній системі Android 13 зі спеціальною оболонкою ColorOS.

Oppo Find N3 доступний у чотирьох кольорах і двох варіантах обробки: задня панель чорного й червоного смартфонів має веганську шкіру, а зеленого та золотого – матове скло.

Ціна на пристрій становитиме від 2399 сінгапурських доларів (близько 1745 доларів США). Попередні замовлення прийматимуться з 20 жовтня.